Martín Lario, más de cuatro siglos de alfarería entre tradición y vanguardia

La tradición alfarera lorquina encuentra uno de sus principales referentes en Martín Lario García, maestro artesano y responsable desde 1998 de Alfarería Eusebio Lario, un taller familiar cuyo vínculo con el barro se remonta al año 1561, según la documentación conservada en el Archivo Municipal.

La concejal de Artesanía, Mayte Martínez, ha visitado el taller y ha puesto en valor una trayectoria que supera los cuatro siglos y que ha mantenido de forma ininterrumpida su producción en el mismo barrio donde nació el oficio.

Martín Lario tomó las riendas del negocio en 1998 y mantuvo el nombre de su padre, Eusebio, como homenaje a las generaciones anteriores. Vinculado desde muy joven a la actividad familiar, aprendió a tornear, modelar y decorar el barro siguiendo los métodos artesanales tradicionales, aunque incorporando también nuevas formas, colores y diseños.

La producción del taller incluye una amplia variedad de piezas realizadas y decoradas a mano, que se comercializan en buena parte del territorio nacional y también en países europeos como Francia, Italia, Países Bajos, Inglaterra y Suecia, además de haber llegado puntualmente al mercado americano.

Su actividad se extiende asimismo a la colaboración artística. Lario ha trabajado con creadores murcianos como Manuel Coronado, Jorge Fin, Ángel Haro, Manolo Belzunce, Manuel Pérez, Ángel Hernán Sáez, Salvador Romera, Ángel Guillén y Vicente Ruiz, entre otros, en la elaboración de esculturas y mosaicos posteriormente intervenidos por los propios artistas.

A esta vertiente se suma su participación en talleres didácticos destinados tanto a particulares como a colectivos y su colaboración con entidades y proyectos como Down Lorca, Empoderarte y PERIFERIA-s.

La trayectoria del alfarero ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones. En 1999 recibió el Carné Artesano y en 2005 obtuvo un segundo accésit en el tercer Concurso de Obras Singulares de Artesanía por la pieza Abstracción. Un año después, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca le concedió el Premio a la Artesanía por su trayectoria y contribución a la promoción del sector.

En 2008 obtuvo el segundo premio en el primer Concurso de Botijos de la Feria Ibérica de la Alfarería y el Barro de Salvatierra de los Barros y recibió un Diploma de Honor por su participación ininterrumpida en las 25 ediciones de Feramur. Ese mismo año logró la Carta de Maestro Artesano y el primer premio regional de Artesanía en el sexto Concurso de Obras Singulares por Árbol de la felicidad.

En 2009 fue finalista de los Premios Nacionales de Artesanía y posteriormente consiguió el primer premio del concurso nacional de alfarería Artelor en 2018 y 2019. Desde 2023 ocupa, además, la presidencia de la Asociación de Artesanos de Lorca (Artelor).

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Martínez ha destacado la importancia de mantener el relevo generacional en este tipo de oficios y ha señalado que la alfarería constituye tanto un patrimonio cultural como una actividad económica ligada a la identidad del municipio.