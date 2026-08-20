Limusa dedica 13.500 horas a la limpieza de colegios y edificios municipales de Lorca

El Servicio de Limpieza de Interiores de Limusa ha destinado 13.500 horas de trabajo desde el pasado 22 de junio a la limpieza en profundidad de colegios y dependencias municipales, aprovechando el periodo estival y la reducción de actividad para acometer los trabajos más exhaustivos del año antes del inicio del nuevo curso.

Cerca de un centenar de profesionales participan en este dispositivo, centrado principalmente en el denominado ‘deshollino’, una limpieza integral que va más allá del mantenimiento cotidiano y permite actuar de forma exhaustiva en aulas, despachos, zonas comunes y otras dependencias antes de que recuperen su actividad habitual.

El mayor esfuerzo se concentra en los 34 centros escolares públicos atendidos por Limusa durante el periodo comprendido entre el cierre de los colegios, el 22 de junio, y el comienzo del curso. El dispositivo alcanza también 22 consultorios médicos y 16 oficinas descentralizadas de atención al ciudadano en pedanías y centros sociales, además de otras instalaciones municipales.

Los trabajos se extienden igualmente a edificios que han mantenido su actividad durante el verano, como las instalaciones deportivas de San José y La Torrecilla, el Palacio de Congresos Francisco Jódar Alonso y el Centro Cultural Alcalde José María Campoy Camacho, que afronta la recta final de los preparativos para su reapertura completa.

También se han incluido dependencias como el Ayuntamiento, Urbanismo, Atención Temprana, Policía Local y Servicios Sociales, entre otros espacios de titularidad municipal.

La campaña de este verano ha requerido además intervenciones especiales en edificios donde la limpieza general ha tenido que complementarse con trabajos de final de obra tras distintas reformas. Es el caso de los colegios de La Hoya, La Parroquia, La Escucha y Alfonso X, así como de la sede de la Policía Local.

La organización del servicio permite mantener los trabajos incluso durante las vacaciones del personal adscrito habitualmente a cada instalación. Las limpiezas en profundidad son realizadas por las profesionales titulares de cada centro con refuerzos y, durante sus periodos de descanso, por un equipo itinerante de cinco personas que garantiza la continuidad de la programación.

El grueso del dispositivo estival se encuentra ya prácticamente finalizado. Los últimos trabajos se concentran en los colegios de La Parroquia y Ana Caicedo, este último condicionado por las obras para instalar climatización en todas sus aulas. La previsión es que ambas actuaciones concluyan antes del 31 de agosto.

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La campaña permitirá que los colegios y el resto de dependencias municipales retomen su actividad ordinaria tras haber recibido una limpieza integral durante los meses de menor uso.