Miles de panes 'volarán' este sábado en Librilla: así se celebran Las Pitanzas

Las fiestas patronales de Librilla en honor a San Bartolomé llevan ya varios días dejando citas como una carrera popular nocturna, una visita teatralizada o un concurso de migas. Sin embargo, el momento que muchos vecinos tienen marcado en el calendario todavía está por llegar. Este sábado 22 de agosto, la plaza del Ayuntamiento volverá a llenarse para celebrar Las Pitanzas, la particular tradición en la que miles de pequeños panes son lanzados desde el balcón consistorial.

La pitanza es un panecillo redondo de alrededor de 200 gramos que se elabora especialmente para esta jornada y se lanza a millares sobre los asistentes. La celebración está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional y cuenta también con el reconocimiento como Bien Catalogado por su relevancia cultural de carácter inmaterial.

El lanzamiento de Las Pitanzas está documentado al menos desde 1877, aunque existen diferentes explicaciones sobre el origen de la tradición. Una crónica posterior recuerda cómo aquel año ya se arrojaban estos panes ante una plaza llena de vecinos.

La cuenta atrás para Las Pitanzas entra en su recta final

Antes de llegar al sábado, Librilla todavía tiene por delante dos intensas jornadas. La programación continuará este jueves 20 de agosto con actividades acuáticas y uno de los actos más participativos de las fiestas: el Grand Prix, previsto a las 19.00 horas en el Polideportivo Municipal. Por la noche llegará la Noche de Copla y posteriormente abrirán las carpas del recinto festero con la denominada Librilla Retro Party.

El viernes comenzará a notarse todavía más la cercanía del gran día. A las 19.00 horas se celebrarán las Pitanzas Infantiles en la plaza del Ayuntamiento, una versión destinada a los más pequeños que precederá al comienzo del triduo a San Bartolomé y a la tradicional Ofrenda Floral a la Virgen del Rosario.

La noche tendrá también espacio para la música y para otra de las costumbres incluidas en el programa, la Cucaña, que se celebrará durante el descanso de la actuación de Maxims Orquesta Show.

El gran día de Las Pitanzas en Librilla

Las tradicionales Pitanzas de Librilla. / Marcial Guillén

Las Pitanzas no se reducen únicamente al lanzamiento de panes por la noche. La tradición ocupa prácticamente toda la jornada del 22 de agosto y comienza desde primera hora.

A las 9:00 horas partirá desde la plaza del Ayuntamiento el tradicional pasacalles "de la recogida de la harina". La comitiva está conformada por el Alcalde, Concejal de Fiestas, Comisión de Festejos, Reinas de las Fiestas y pueblo en general acompañados de una banda de música recogiendo, casa por casa, una bolsa de harina o su equivalente en metálico.

Durante el día habrá también actividades infantiles y juveniles, mientras que a las 20.00 horas comenzará el triduo a San Bartolomé, es decir, tres jornadas de culto en honor al patrón, y posteriormente tendrá lugar su traslado.

A las 21.30 horas llegará el momento más esperado. Miles de pitanzas volverán a caer sobre una plaza del Ayuntamiento repleta de vecinos y visitantes que tratarán de hacerse con alguno de estos pequeños panes lanzados desde el edificio consistorial. Una vez terminado el lanzamiento, el programa invita a acompañar la pitanza conseguida con una tapa de jamón, una iniciativa patrocinada por ElPozo. Después, la celebración continuará en el recinto Sagrado Corazón con la zona de carpas y la actuación de La Mundial Orquesta Show.

La celebración tendrá además unos protagonistas especiales en 2026. Trece vecinos llamados Bartolomé han sido nombrados Pitanceros de Honor, un reconocimiento con el que el Ayuntamiento ha querido poner en valor a quienes mantienen el nombre del patrón, transmitido en muchos casos de generación en generación.

Otras citas que todavía quedan en Librilla