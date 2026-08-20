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Dos jóvenes de San Javier superan una de las oposiciones más duras: "Pueden servir de inspiración"

El alcalde recibe a Miguel García Rosique y Agustín Navarro García, dos de las 126 personas, entre mil aspirantes, que han aprobado la oposición a notarías

Dos jóvenes de San Javier, entre los 126 aprobados en la oposición a notarías de cerca de 1.000 aspirantes

Dos jóvenes de San Javier, entre los 126 aprobados en la oposición a notarías de cerca de 1.000 aspirantes / AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

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La Opinión

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El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha recibido en Alcaldía a Miguel García Rosique y Agustín Navarro García, dos jóvenes de 28 años, vecinos de San Javier y El Mirador, respectivamente, que han superado la oposición a notarías tras varios años de preparación.

A las pruebas se presentaron alrededor de 1.000 aspirantes y finalmente fueron 126 los que lograron aprobar el proceso selectivo. Ambos conocerán en los próximos meses su primer destino como notarios. Los dos jóvenes han señalado que les gustaría poder ejercer cerca de San Javier, aunque la adjudicación de los destinos no depende de ellos. Tras superar la oposición, afrontarán además una nueva etapa en la que deberán preparar a otros aspirantes.

Durante el encuentro, García Rosique y Navarro García han destacado el apoyo recibido durante los años de preparación por parte de sus familias y de su entorno, según ha informado el Ayuntamiento de San Javier.

Como reconocimiento a su logro, el alcalde les ha entregado el escudo de San Javier y los dos tomos de la Historia de San Javier.

Luengo ha destacado el valor de contar en el municipio con "jóvenes brillantes que, con su esfuerzo y constancia, pueden servir de inspiración a otros y demostrarles que con trabajo se puede alcanzar la meta".

Ambos han agradecido que el Ayuntamiento haya querido reconocer el esfuerzo realizado durante estos años.

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El acto ha tenido además un componente emotivo para Miguel García Rosique, quien ha recordado que conserva un libro dedicado por el fallecido Miguel Gallego, anterior Cronista Oficial de San Javier y abuelo del actual alcalde, y ha destacado la ilusión de recibir ahora una nueva obra dedicada a la historia del municipio.

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