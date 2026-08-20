"¡Espectacular 'downburst'!": el temporal de este jueves deja una impactante estampa en Lorca

Un espectacular fenómeno asociado a las tormentas ha sorprendido este jueves por la tarde en el término municipal de Lorca. Las imágenes, grabadas desde la pedanía lorquina de Avilés muestran lo que la cuenta especializada MeteOrihuela identifica como un 'downburst', una fuerte corriente descendente de aire vinculada a una tormenta.

El vídeo permite observar la imponente cortina de precipitación y viento descargando sobre la zona. Las imágenes fueron tomadas por Juan Francisco Vivo y posteriormente difundidas a través de las redes sociales por MeteOrihuela.

Un 'downburst' se produce cuando una masa de aire desciende con gran velocidad desde el interior de una nube de tormenta y, al alcanzar el suelo, se expande horizontalmente, provocando rachas de viento muy intensas. En ocasiones, sus efectos pueden confundirse visualmente con los de un tornado, aunque se trata de fenómenos diferentes.

Una tarde marcada por las tormentas en la Región

La escena registrada en Lorca se produce durante una jornada de marcada inestabilidad en el interior de la Región de Murcia, después de varios días caracterizados por temperaturas muy elevadas. Las tormentas han golpeado durante la tarde de este jueves Yecla y Jumilla, donde han llegado acompañadas de fuertes precipitaciones, viento y granizo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había advertido de tormentas intensas en el Altiplano. El aviso naranja por tormentas y precipitaciones permanecía activo durante la tarde en Jumilla y Yecla, con posibilidad de acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en algunos puntos.