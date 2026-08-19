Transporte
El puente del Estacio permanecerá cortado al tráfico durante cuatro horas esta madrugada
El corte, que se prolongará entre las 2.00 y las 6.00 de la madrugada, afectará al tráfico rodado pero permitirá el paso a peatones y bicicletas
El puente del Estacio permanecerá cortado al tráfico durante aproximadamente cuatro horas esta madrugada, entre las 2.00 y las 6.00 horas de este jueves, 20 de agosto, con motivo de unos trabajos de reparación.
Durante el corte podrán cruzar el puente peatones, bicicletas, patinetes y motocicletas, además de ambulancias en situación de emergencia, según ha informado Emergencias de San Javier.
En cuanto al servicio de autobús, los vehículos llegarán hasta la rotonda situada en la entrada del Puerto Tomás Maestre, en la Gran Vía. Desde este punto, el tramo hasta la rotonda del Estacio Norte deberá realizarse a pie. A partir de la rotonda del Estacio Norte continuará el servicio de autobús hasta Veneziola.
La asistencia sanitaria no se verá interrumpida durante los trabajos, mientras que los servicios de emergencia permanecerán coordinados para responder ante posibles incidencias.
Se recomienda planificar con antelación los desplazamientos previstos durante la franja horaria del corte, así como los servicios de reparto y desplazamientos a los puestos de trabajo.
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