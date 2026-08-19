La Policía Local de Puerto Lumbreras incorpora dos nuevos vehículos a su parque móvil para potenciar el patrullaje

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras invierte 180.084 euros más en la mejora y ampliación de los recursos materiales de los efectivos policiales y se suma a la incorporación de cuatro nuevos agentes a la plantilla o la instalación de cámaras de videovigilancia por todo el municipio

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, y la segunda teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Jermary Reinaldos, han presentado los dos nuevos vehículos de la Policía Local.

Túnez ha explicado que “desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras seguimos trabajando en el incremento de recursos materiales a nuestra plantilla de Policía Local y ejemplo de ello es la presentación, esta mañana, de los dos nuevos vehículos de Policía que se incorporan al parque móvil municipal”.

La alcaldesa de Puerto Lumbreras ha destacado que “estos dos nuevos coches de Policía, que llegan tras la licitación de un contrato de arrendamiento con un valor de 180.084 euros, están completamente equipados para uso policial con mampara para el traslado de detenidos, matriculados, rotulados, homologados y aptos para su inmediata puesta en servicio”.

La concejal de Seguridad Ciudadana ha indicado que “los vehículos cuentan con rotulación integral; sistema de propulsión híbrido no enchufable con tracción 4x2, potencia mínima de 239 CV, capacidad para cinco ocupantes, kit policial con iluminación, sirena y megafonía, entre otros”.

Reinaldos ha recordado que “el contrato comprende, además del uso de los vehículos, las prestaciones accesorias necesarias para garantizar su plena operatividad durante toda la vigencia contractual, incluyendo mantenimiento integral, reparaciones, sustitución de neumáticos, seguro, asistencia en carretera, vehículo de sustitución, homologaciones, ITV y demás prestaciones previstas en el pliego de condiciones”.

Noticias relacionadas

Por último, ambas han puesto de manifiesto que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras sigue invirtiendo en la mejora y ampliación de los recursos materiales de los efectivos policiales con dos nuevos vehículos que comenzarán a prestar servicio de patrullaje con carácter inmediato y que se une al nuevo vehículo de patrulla rural, financiado por el Gobierno Regional a través de la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana ‘Región de Murcia + Segura’, así como los cuatro nuevos agentes incorporados el pasado mes de julio a la plantilla, la mejora del cuartel o la instalación de cámaras de videovigilancia por todo el municipio.