El parque público de Lorca suma una vivienda para familias vulnerables

El parque público de vivienda de Lorca sumará un nuevo inmueble destinado al realojo de una familia en situación de exclusión social y residencial. La vivienda, adquirida por el Gobierno regional y cedida gratuitamente al Ayuntamiento, ha supuesto una inversión total de 124.948 euros, incluyendo su compra, reparación y amueblamiento.

El secretario general de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, José Francisco Lajara, entregó la pasada semana al Consistorio las llaves del inmueble, adquirido por 117.000 euros. El resto de la inversión corresponde a las actuaciones de reparación y al equipamiento completo de la vivienda.

La incorporación se enmarca en la segunda fase del Programa de acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial cronificada (PARES), desarrollado conjuntamente por la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos para ofrecer una alternativa habitacional a personas que residen en infraviviendas o asentamientos chabolistas.

Una vez formalizada la cesión gratuita, el Ayuntamiento de Lorca asumirá la titularidad, el mantenimiento y la gestión del inmueble, según ha explicado la concejal de Urbanismo y Vivienda, María Hernández.

“Seguimos ampliando el parque público municipal con viviendas destinadas a quienes más lo necesitan. No hablamos únicamente de facilitar un inmueble, sino de ofrecer seguridad, estabilidad y una oportunidad real para comenzar una nueva etapa, poniendo siempre en el centro la dignidad de las personas”, ha señalado Hernández.

La familia beneficiaria será seleccionada de forma coordinada entre la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad y los Servicios Sociales municipales. Estos últimos se encargarán además del acompañamiento social necesario para favorecer su integración y mejorar sus condiciones de vida.

Con esta nueva adquisición, Lorca alcanza las 12 viviendas cedidas por el Gobierno regional al Ayuntamiento a través del programa PARES, destinadas al realojo de familias en situación de exclusión social. La inversión acumulada de la Comunidad Autónoma en estos inmuebles asciende a 1,3 millones de euros.

Hernández ha destacado que el acceso a una vivienda constituye solo el primer paso de una intervención más amplia. “El trabajo de los profesionales municipales resulta fundamental para acompañar a estas familias, facilitar su adaptación al nuevo entorno y garantizar que esta oportunidad se traduzca en una mejora de su situación personal y social”, ha indicado.

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La edil ha añadido que cada realojo contará con el correspondiente seguimiento y apoyo de los servicios municipales y ha agradecido la colaboración del Gobierno regional para continuar aumentando los recursos residenciales destinados a personas vulnerables y avanzar en la erradicación de la infravivienda y el chabolismo en el municipio.