La ONCE reparte 815.000 euros en Fortuna

La ONCE ha repartido suerte en la localidad de Fortuna, en el sorteo del martes, 18 de agosto, a través de diez cupones premiados que han dejado, nada más y nada menos, que 815.000 euros.

Jesús Sebastián Méndez es el agente vendedor de la ONCE que ha repartido estos premios desde su punto de venta situado en la Avenida Juan Carlos I nº 6, con referencia Supermercado Udaco, de Fortuna (Murcia).

En total, el vendedor ha dado nueve cupones premiados a las cinco cifras, con 35.000 euros cada uno, y un cupón premiado al número más serie, dotado con 500.000 euros.

Los productos de lotería de la ONCE forman parte de una oferta de juego social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

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Los productos de lotería de la ONCE se comercializan por los vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.