Nuevo asistente con IA para gestionar incidencias con la limpieza en Lorca

Limusa ha incorporado en Lorca un nuevo asistente conversacional basado en inteligencia artificial generativa para atender consultas y gestionar incidencias ciudadanas a través de WhatsApp. El sistema está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante el número 646 07 35 78.

La herramienta, desarrollada por Agencia Creativa para la empresa municipal, sustituye al chatbot tradicional basado en menús y respuestas predefinidas por un sistema capaz de interpretar el lenguaje natural y mantener una conversación con el usuario.

De este modo, los ciudadanos pueden explicar directamente el problema con sus propias palabras. El asistente identifica el contexto de la incidencia, solicita la información necesaria y guía al usuario durante el proceso sin necesidad de recorrer distintos menús de opciones.

El canal permite comunicar incidencias relacionadas con la limpieza viaria, el estado o desbordamiento de contenedores, papeleras, la recogida de muebles y enseres o las averías en las máquinas del estacionamiento regulado (ORA), además del resto de servicios gestionados por Limusa.

La inteligencia artificial también clasifica automáticamente cada aviso, identifica su tipología y lo deriva al servicio correspondiente, con el objetivo de agilizar la gestión interna y reducir los tiempos de tramitación.

El concejal de Limusa, Juan Miguel Bayonas, ha señalado que la herramienta supone “un paso muy importante en la modernización de los servicios públicos” y ha destacado que permite ofrecer una relación más sencilla con la administración municipal.

El asistente puede además responder a consultas frecuentes y orientar al usuario cuando el asunto planteado corresponde a otra administración o servicio.

Pese a la incorporación del nuevo canal, Limusa mantendrá sus vías tradicionales de atención. El servicio telefónico y presencial continuará funcionando en Plaza Óvalo, de lunes a viernes no festivos en horario de mañana.

Bayonas ha indicado que la inteligencia artificial permitirá “eliminar barreras, reducir tiempos de espera y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios municipales”, al tiempo que libera recursos humanos para otras tareas.

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El Ayuntamiento enmarca esta actuación en su estrategia de digitalización de los servicios públicos y en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la gestión y la atención a los ciudadanos.