La mejor gachamiga: la Uvica Monastrell

El éxito está garantizado sé si trata de un concurso de gachamigas en Jumilla. Esto ha ocurrido en los aledaños del recinto ferial, en la mañana del miércoles, en un concurso organizado por la peña El Albal.

Participaron un total de diez peñas que dejaron el listón muy alto, siendo el primer clasificado, Pedro José, de la Uvica Jumillana; la segunda plaza para Gumer, peña el Albal y, en t tercer lugar Jesús Risueño de la Peña el Mosto.

Se convoca una categoría, por libre, para aquellos que quieren acompañar a los peñeros en este importante día gastronómico; Pedro José Pérez Olivares fue el triunfador, seguido de Jesús Pérez Mateo y José María Cutillas.

A lo largo de la mañana, participantes del concurso y público en general, pasaron una buena jornada de convivencia en el tradicional concurso de gachamigas de Jumilla.

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Para elaborar este producto típico de los campesinos en las labores agrícolas se emplearon 40 kilos de pan; 20 kilos de harina; 20 botes de sal, 20 litros de aceite, 20 litros de agua y ajos.