La Biblioteca Infantil de Lorca regresa al Centro Cultural tras su remodelación

La Biblioteca Infantil de la Red Municipal de Bibliotecas volverá a abrir sus puertas el próximo 24 de agosto en su ubicación original, en el Centro Cultural Alcalde José María Campoy Camacho, una vez finalizadas las obras de rehabilitación y remodelación del edificio.

El servicio ocupará la planta baja del Centro Cultural y mantendrá hasta el 9 de septiembre su horario de verano, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 horas.

Durante estos días se está completando el traslado de los fondos y el mobiliario desde la sede provisional de La Alberca. En total, se han movido 13.000 volúmenes, que quedarán distribuidos a lo largo de más de 400 metros lineales de estanterías, además del nuevo mobiliario adquirido para las instalaciones.

El fondo incluye recursos bibliográficos para bebés, álbumes ilustrados, libros de conocimiento para primeras edades, narrativa infantil y juvenil, cómics, material audiovisual, fondo para padres y ejemplares destinados al préstamo colectivo a instituciones y centros educativos del municipio.

Para completar el traslado han sido necesarias cerca de 200 cajas y unas 130 horas de trabajo del personal implicado únicamente en las labores de transporte. En el operativo han participado trabajadores de las concejalías de Empleo y Alcaldía, además del personal de la Red Municipal de Bibliotecas, dependiente del área de Educación.

La concejal de Educación, Rosa María Medina, ha destacado que la coordinación entre las distintas áreas municipales ha permitido optimizar los recursos humanos y materiales. La Concejalía de Empleo ha cedido, además, dos vehículos para trasladar tanto los fondos bibliográficos como el mobiliario.

Medina ha agradecido el trabajo de los profesionales encargados de volver a clasificar los títulos, ordenar el equipamiento y realizar las labores de carpintería e instalación de las estructuras necesarias en el nuevo espacio.

Tras finalizar el grueso del traslado, los trabajos se centran ahora en distribuir las diferentes zonas de la biblioteca según las edades de los lectores y en completar la colocación de los fondos.

Según la edil, la reforma permitirá disponer de “amplios espacios y un ambiente muy acogedor e ideal para los más pequeños”. La reapertura se producirá, además, antes de la fecha inicialmente prevista.

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Medina ha señalado que se ha aprovechado el periodo estival, una vez concluidas las obras de remodelación, para ejecutar el traslado y dejar las instalaciones preparadas de cara al nuevo curso.