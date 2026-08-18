Seis paseos marítimos de la Región de Murcia que merece la pena recorrer este verano

No siempre hace falta ponerse el bañador para disfrutar de la costa. Cuando el sol comienza a caer y la temperatura concede algo de tregua, los paseos marítimos se convierten en uno de los lugares más concurridos de las localidades costeras de la Región de Murcia. Algunos discurren durante kilómetros junto a las tranquilas aguas del Mar Menor; otros permiten caminar junto al Mediterráneo, entre puertos, pequeñas calas y acantilados.

Santiago de la Ribera, Águilas, Lo Pagán, Los Alcázares, Cabo de Palos y Puerto de Mazarrón ofrecen seis propuestas muy diferentes para caminar junto al mar este verano.

Santiago de la Ribera: dos kilómetros entre palmeras y antiguos balnearios

Paseo de Colón de Santiago de la Ribera / Turismo Región de Murcia

El de Santiago de la Ribera es probablemente uno de los paseos marítimos más reconocibles del Mar Menor. Turismo de la Región de Murcia llega a definirlo como «quizás el paseo marítimo más bonito de la costa del Mar Menor». Son unos dos kilómetros de recorrido, peatonales en su mayor parte y flanqueados por palmeras centenarias.

Pero su interés no está únicamente en caminar junto al agua. A lo largo del Paseo Colón permanecen antiguas casas levantadas como residencias de veraneo a finales del siglo XIX y comienzos del XX, entre ellas el Chalet Barnuevo. A ello se suman otro de los elementos característicos de esta parte del Mar Menor: los tradicionales balnearios construidos sobre el agua, a los que se llega mediante pasarelas desde la playa. El recorrido pasa también junto al Real Club de Regatas y dispone de numerosas terrazas y establecimientos, por lo que resulta especialmente concurrido al caer la tarde.

Águilas: caminar con el Mediterráneo siempre a la vista

Paseo marítimo de la Parra en Águilas / Google Maps

Muy diferente es el paisaje que ofrece el Paseo de Parra, en Águilas. Aquí desaparece la calma visual del Mar Menor y el protagonista pasa a ser el Mediterráneo.

El recorrido acompaña a la Bahía de Levante y pasa por el Club Náutico, además de numerosas terrazas situadas junto a la playa. Conforme se avanza aparece uno de los edificios contemporáneos más reconocibles de la localidad, el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena, cuya silueta se proyecta prácticamente sobre el mar.

La ruta propuesta por Turismo de la Región continúa hacia el entorno del Pico de L'Aguilica, de manera que el paseo urbano puede prolongarse para obtener una perspectiva diferente del litoral aguileño. Es una de las opciones de esta selección donde ciudad, playa y paisaje mediterráneo quedan más unidos.

Lo Pagán: uno de los lugares para esperar al atardecer

Paseo marítimo de Lo Pagán / Google Maps

En Lo Pagán el mejor momento para caminar junto al agua probablemente llega a última hora de la tarde. La propia web turística regional destaca del paseo marítimo los colores del atardecer y las vistas panorámicas del Mar Menor. El paseo acompaña buena parte del frente litoral y permite continuar a pie o en bicicleta por distintas playas.

En La Puntica, por ejemplo, el recorrido bordea todo el perímetro de la playa y alcanza prácticamente el límite con Santiago de la Ribera. Es además uno de los paseos con mayor ambiente urbano de esta selección: hoteles, bares, restaurantes y comercios acompañan el recorrido, especialmente concurrido durante las noches de verano.

Los Alcázares: un paseo ligado a la historia del veraneo murciano

Paseo Marítimo de Los Alcázares / Turismo Los Alcázares

Pocos lugares explican tan bien la antigua relación de los murcianos con el Mar Menor como Los Alcázares. La localidad cuenta con siete kilómetros de litoral entre Los Narejos y Punta Brava, buena parte de ellos ligados al paisaje urbano y a sus paseos junto a las playas.

Caminar por aquí permite encontrar todavía algunos de los elementos que recuerdan cómo comenzó el turismo en esta zona. El más evidente es el Hotel-Balneario La Encarnación, levantado a comienzos del siglo XX y convertido en uno de los edificios más característicos de la localidad. El desarrollo del municipio estuvo estrechamente relacionado con las familias procedentes de la huerta que acudían durante el verano para tomar los tradicionales «novenarios», una serie de nueve baños en el Mar Menor.

A ello se unen las pasarelas y balnearios que todavía sobresalen sobre el agua y que hacen que el paseo marítimo de Los Alcázares conserve una imagen muy diferente a la de otros destinos costeros.

Cabo de Palos: del puerto a las calas bajo el faro

Paseo marítimo de la Barra de Cabo de Palos / Turismo Región de Murcia

El Paseo de la Barra de Cabo de Palos rompe por completo con los anteriores. No es un largo paseo de playa rectilínea, sino un recorrido que nace en torno al puerto pesquero y deportivo, entre pequeñas embarcaciones, terrazas y restaurantes. El propio puerto tiene una configuración peculiar: su dársena se interna hacia tierra porque durante su construcción se aprovechó una antigua zona baja y anegada conocida como La Charca. Desde allí comienza el Paseo de La Barra.

Y existe la posibilidad de seguir caminando. Desde uno de sus extremos arranca el sendero que bordea las pequeñas calas y acantilados de Cabo de Palos hasta aproximarse al entorno de su faro, creando probablemente el recorrido más accidentado y paisajístico de los seis. Es también un paseo especialmente indicado para quien quiera unir una caminata junto al mar con uno de los grandes clásicos de la gastronomía local: el caldero, presente en numerosos restaurantes del puerto.

Puerto de Mazarrón: playa, paseo y ambiente de verano

Paseo marítimo del Puerto de Mazarrón / Google Maps

El Puerto de Mazarrón aporta otro paseo completamente mediterráneo, aunque de carácter mucho más urbano. La playa del Puerto cuenta con 500 metros de longitud, arena fina y dorada y un paseo marítimo que discurre junto a uno de los principales centros de actividad de la localidad durante los meses estivales.

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Su ubicación permite enlazar fácilmente la caminata con otros puntos del frente litoral del Puerto, mientras que la presencia de restaurantes, comercios y establecimientos hace que el paseo mantenga un importante ambiente durante las tardes y noches de verano. Además, la zona permite prolongar el recorrido hacia El Rihuete, otra playa urbana que también dispone de paseo marítimo y suma otros 400 metros de frente de playa.