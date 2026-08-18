Fiestas
Presentado el cartel de las fiestas patronales de Cehegín en honor a la virgen de las maravillas
La imagen, obra del fotógrafo ceheginero Alfonso Durán Ibáñez, anuncia las fiestas que se celebrarán del 8 al 14 de septiembre.
El Ayuntamiento de Cehegín ha presentado oficialmente el cartel de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de las Maravillas, una imagen que refleja la unión entre la Patrona y el pueblo de Cehegín.
En el acto han participado la alcaldesa, Alicia del Amor; el autor del cartel, Alfonso Durán; el concejal de Festejos, Lolo García; el presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, Tomás Noguerol y la Pregonera de las Fiestas 2026, María Senena Corbalán.
Cartel
La fotografía además reúne elementos tradicionales de las fiestas, como animeros, huertanos, gigantes y cabezudos y la tradicional gastronomía, con la Plaza de Toros de Cehegín como escenario, coincidiendo además con el 125 aniversario de este emblemático espacio.
Las fiestas se celebrarán del 8 al 14 de septiembre
Alicia del Amor ha destacado que el cartel consigue transmitir “la esencia de nuestras fiestas” y ha agradecido a Alfonso Durán su trabajo y sensibilidad para plasmar el sentimiento de Cehegín hacia su Patrona.
Las fiestas se celebrarán del 8 al 14 de septiembre, convirtiendo un año más las calles de Cehegín en punto de encuentro para vecinos, familias y visitantes.
- Estos son los sitios preparados para ver el eclipse parcial en la Región de Murcia
- Cinco años sacando agua del garaje sin saber su origen
- Destroza la cara con un puño americano a un hombre de 49 años que salía de echar una Primitiva en Murcia
- El otro Alcaraz del tenis murciano, campeón del mundo
- La avería de los ascensores para bajar a la playa lleva al límite a los vecinos de Campoamor
- El eclipse deja en la Región de Murcia 32 personas atendidas por problemas oftalmológicos
- Tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes este jueves en la Región
- Buscan a un militar por romperle la mandíbula y tres dientes al policía de Cartagena que medió en la riña en La Azohía