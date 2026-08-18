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Presentado el cartel de las fiestas patronales de Cehegín en honor a la virgen de las maravillas

La imagen, obra del fotógrafo ceheginero Alfonso Durán Ibáñez, anuncia las fiestas que se celebrarán del 8 al 14 de septiembre.

Presentación del cartel de las Fiestas de Cehegín 2026

Presentación del cartel de las Fiestas de Cehegín 2026 / La Opinión

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Enrique Soler

Enrique Soler

Cehegín

El Ayuntamiento de Cehegín ha presentado oficialmente el cartel de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de las Maravillas, una imagen que refleja la unión entre la Patrona y el pueblo de Cehegín.

En el acto han participado la alcaldesa, Alicia del Amor; el autor del cartel, Alfonso Durán; el concejal de Festejos, Lolo García; el presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, Tomás Noguerol y la Pregonera de las Fiestas 2026, María Senena Corbalán.

Cartel

Cartel de las Fiestas de Cehegín

Cartel de las Fiestas de Cehegín / La Opinión

La fotografía además reúne elementos tradicionales de las fiestas, como animeros, huertanos, gigantes y cabezudos y la tradicional gastronomía, con la Plaza de Toros de Cehegín como escenario, coincidiendo además con el 125 aniversario de este emblemático espacio.

Las fiestas se celebrarán del 8 al 14 de septiembre

Alicia del Amor ha destacado que el cartel consigue transmitir “la esencia de nuestras fiestas” y ha agradecido a Alfonso Durán su trabajo y sensibilidad para plasmar el sentimiento de Cehegín hacia su Patrona.

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Las fiestas se celebrarán del 8 al 14 de septiembre, convirtiendo un año más las calles de Cehegín en punto de encuentro para vecinos, familias y visitantes.

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