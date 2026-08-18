Una pelvis neandertal hallada en Torre Pacheco replantea la evolución del parto humano

Una pelvis neandertal excepcional hallada en la Sima de las Palomas, en Torre Pacheco, cuestiona una de las explicaciones clásicas sobre la evolución humana. El análisis de estos restos apunta a que el gran condicionante evolutivo del parto no habría sido el equilibrio entre dar a luz a bebés con grandes cerebros y caminar de forma eficiente sobre dos piernas, como se ha defendido durante décadas, sino la necesidad de compatibilizar el nacimiento con la estabilidad del suelo pélvico.

La investigación, publicada en la revista científica estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha reconstruido y comparado virtualmente dos pelvis neandertales casi completas procedentes de la Sima de las Palomas del Cabezo Gordo, en Torre Pacheco, y de la cueva de Dederiyeh, en Siria.

Entre los restos hallados en territorio murciano destaca ‘Paloma’, considerada la única pelvis completa conocida de una mujer neandertal, una pieza de enorme valor para estudiar cómo eran el parto y la locomoción de esta especie humana desaparecida.

El trabajo cuestiona así el denominado "dilema obstétrico", la teoría según la cual la pelvis humana sería el resultado de un compromiso evolutivo: debía ser suficientemente estrecha para permitir una locomoción bípeda eficiente, pero al mismo tiempo suficientemente ancha para posibilitar el nacimiento de bebés con cerebros cada vez mayores.

Los nuevos resultados sugieren un escenario distinto. Las zonas internas de la pelvis que intervienen directamente en el parto son sorprendentemente similares en los neandertales y los humanos modernos, mientras que las partes externas relacionadas con la locomoción presentan diferencias importantes.

Esto indicaría que caminar sobre dos piernas no fue la principal limitación que condicionó el tamaño del canal del parto. Los investigadores sitúan el conflicto evolutivo en otro punto: hacer posible el nacimiento de crías con cabezas grandes sin comprometer la estabilidad del suelo pélvico.

Restos hallados en la Sima de las Palomas del Cabezo Gordo / L.O.

Caderas neandertales desde antes de aprender a andar

Otro de los resultados más llamativos del estudio procede de la reconstrucción de la pelvis de un niño neandertal de apenas 1,5 años. A esa edad ya presentaba unas caderas pronunciadas y una pelvis más ancha, dos características propias de los neandertales adultos.

La conclusión es especialmente relevante porque esas diferencias anatómicas ya estaban presentes antes incluso de que el menor comenzara a caminar plenamente, lo que apunta a que formaban parte del desarrollo propio de la especie y no eran simplemente una adaptación adquirida con la locomoción.

La particular anatomía de los neandertales habría favorecido además la estabilidad del tronco y una pisada potente, mientras que la configuración de los humanos modernos estaría más relacionada con la capacidad para correr durante distancias prolongadas.

Pese a esas diferencias, el estudio encuentra patrones semejantes de dimorfismo sexual en ambas especies. Para los investigadores, esta coincidencia revela que el desafío de dar a luz a bebés con cabezas grandes manteniendo a la vez la estabilidad pélvica ha acompañado a la evolución humana durante cientos de miles de años.

También cuestiona la adaptación al frío

El estudio abre otro frente al poner en duda una explicación tradicional sobre el cuerpo de los neandertales: que su pelvis característica fuera una adaptación a los climas fríos en los que vivieron.

Según los análisis realizados, la relación entre superficie y volumen de la pelvis neandertal se encuentra dentro de la variabilidad existente entre los humanos actuales, por lo que los autores cuestionan que el frío sea suficiente para explicar sus diferencias anatómicas.

Los resultados dibujan, en definitiva, una evolución bastante más compleja que el clásico enfrentamiento entre «parto y bipedismo». Factores como la maternidad, la estabilidad corporal y las distintas formas de locomoción habrían actuado simultáneamente sobre la anatomía de nuestros antepasados.

La investigación ha sido presentada en el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Torre Pacheco por sus autores, Marcia S. Ponce de León y Christoph Zollikofer, de la Universidad de Zúrich, y Michael John Walker, profesor emérito de la Universidad de Murcia y director de las excavaciones de la Sima de las Palomas, acompañados por el alcalde, Pedro Ángel Roca Tórnel.

La Sima de las Palomas es uno de los principales yacimientos españoles del Paleolítico Medio. Excavada desde 1992, ha proporcionado huesos y dientes de al menos trece individuos neandertales, correspondientes a niveles de entre 130.000 y 50.000 años de antigüedad, además de herramientas de sílex y abundantes restos de fauna.