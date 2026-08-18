Jumilla ofrece el primer mosto del año a la imagen del Niño de las Uvas

La ciudad de Jumilla elaboró en la noche de este martes el primer mosto del año 2026 en España, en un abarrotado jardín de la Glorieta. Un año más este acto fue presidido por la imagen del Niño de las Uvas y se desarrolla durante la Ofrenda de uvas y pisa del primer mosto.

Las treinta peñas de la Fiesta de la Vendimia, acompañada de miles de peñeros fueron desfilando, una a una, por un lagar instalado en el jardín de la Glorieta, donde fueron depositando las uvas; un grupo de seis pisaores se encargan de pisar la uva, con las tradicionales alborgas, ante la atenta mirada del público asistente y de las delegaciones de poblaciones limítrofes que atónitos a este evento: Yecla, Murcia, Elda, Pinoso, Monovar, Gandía, Novelda, etc.

Niño de las Uvas / José García

Una vez pisada a la uva, en el lagar, el mosto pasa a unas prensas y posteriormente a uno barriles de vino y así se obtiene el primer vino del año 2026 en España; este vino es bendecido por un párroco y posteriormente suben al escenario todas las partes implicadas con agricultores, Asociación Murciana de Enólogos, Asociación de empresarios del vino y alcaldes de los municipios que forman la Denominación de Origen Jumilla: Hellín, Ontur, Fuenteálamo, Albatana, Tobarra, y todos juntos dan a probar este vino en un brindis final.

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A principios de agosto ha comenzado las labores de recolección de la vendimia en los parajes de la zona sur y estos trabajos se van a desarrollar durante los meses de septiembre y octubre en los diferentes parajes y campos del amplio término municipal de Jumilla.