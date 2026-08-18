El Gobierno regional invierte casi 700.000 euros en Moratalla para mejorar sus infraestructuras

El incremento del 107 por ciento en la inversión destinada por el Gobierno regional a Moratalla ha permitido a su Ayuntamiento acometer la mejora de sus infraestructuras y equipamientos, tanto en el casco urbano como en sus pedanías.

El refuerzo presupuestario del Plan de Obras y Servicios de la Comunidad 2024-2025, respecto al anterior programa, aumentó la dotación económica al municipio de 330.496 a 684.396 euros, la misma cuantía que recibirá ahora con cargo al nuevo plan 2026-2027, cuya distribución acaba de recibir el visto bueno del Consejo Regional de Cooperación Local.

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, y el alcalde de Moratalla, Juan Soria, visitaron hace unos días algunas de las obras ejecutadas en el marco de este programa, gestionado por la Consejería, a través de la Dirección General de Administración Local.

Prácticamente la mitad del presupuesto asignado a Moratalla se aplicó en la reforma del aparcamiento y parque de la Glorieta, cuya ejecución solucionó los problemas estructurales del garaje subterráneo. Al mismo tiempo, se acometió la rehabilitación de la plaza con una nueva pavimentación y un diseño más diáfano para facilitar un mayor uso por parte de los ciudadanos.

El resto del presupuesto disponible, que ascendió a 333.275 euros, se empleó en actuaciones demandadas por los vecinos de Moratalla, entre ellas, la renovación de infraestructuras viarias de alumbrado público, mobiliario urbano, pavimentación de calzadas y la mejora de instalaciones deportivas.

Los proyectos se localizan en el núcleo urbano, como es el caso de la calle Mellinas, y en pedanías. Así, se han llevado a cabo trabajos de mejora en el paseo de Las Sabinas y en la plaza Mayor de El Sabinar; en la pista recreativa de Cañada de la Cruz; la pavimentación del Camino de los Pozos, y la rehabilitación del pabellón deportivo en el Calar de la Santa.

Igualmente, se incluyeron en los proyectos del Plan de Obras y Servicios la instalación de medidas de protección para garantizar la seguridad en la carretera Mazuza-Socovos a su paso por Casa Requena y la renovación del pavimento y ampliación de la infraestructura de saneamiento la calle Cuesta la Era, en Benizar.

Marcos Ortuño reivindicó este programa de cooperación local porque “cada obra que realizamos es una apuesta por la calidad de vida de nuestros vecinos”. En este sentido, aseguró que "los servicios públicos y las infraestructuras son fundamentales para construir municipios más modernos y habitables” porque “detrás de cada mejora urbana hay un compromiso con el bienestar, la seguridad y la accesibilidad".

24 millones de euros para los planes de cooperación local

El Consejo Regional de Cooperación Local informó favorablemente en su última reunión, celebrada el pasado mes de julio, sobre los criterios, objetivos y prioridades del Plan de Obras y Servicios 2026-27 y del Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos y/o Deprimidos, que se desarrollarán en los próximos dos años y cuya cuantía asciende a 24 millones de euros.

Así, el Plan de Obras y Servicios, que beneficia a los 41 municipios de la Región de menos de 50.000 habitantes, tendrá una dotación de 18 millones de euros, lo que supone una inversión anual de 9 millones de euros.

Los ayuntamientos ya han presentado los proyectos que quieren incluir entre las actuaciones previstas, que serán aprobados en una próxima reunión del Consejo de Gobierno.

Por otra parte, el Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos y/o Deprimidos 2026-27, dirigido a los cuatro municipios de mayor tamaño de la Región, dispondrá de un presupuesto total de 6 millones de euros, 3 millones de euros cada año de vigencia.