Fran Guirao Rico presenta la revista número 38 de la Peña La Alborga de Jumilla

Fiel a su cita de la Feria y Fiestas de Jumilla de agosto, ya se encuentra en la calle la revista número 38 de la Peña La Alborga.

El encargado de presentar la publicación ha sido el jumillano Fran Guirao Rico, de la Dirección Comercial Internacional de la familia Bastida. El año pasado la revista la presentó el enólogo de Bodegas Alceño, Juan Miguel Benítez.

Amante de la familia, del deporte y del vino, Fran Guirao ha calificado a la peña La Alborga como “una gran bodega con solera”.

En su intervención hizo una cata de vinos de toda la familia de alborguera, desde los más pequeños hasta los más mayores.

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Fran Guirao fue fundador del Club Triatlón Jumilla y bodeguero mayor de la Fiesta de la Vendimia 2009.