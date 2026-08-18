Esperas "de hasta 30 meses" para acceder a la residencia Domingo Sastre de Lorca

El PSOE de Lorca ha denunciado que las listas de espera para acceder a una plaza en la Residencia Domingo Sastre pueden alcanzar los 30 meses y ha reclamado al Gobierno regional más recursos y personal para agilizar la atención a las personas dependientes.

La concejal socialista María Dolores Chumillas ha asegurado que la residencia, la única de titularidad pública del municipio y dependiente del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), atraviesa una situación de «colapso» que, según sostiene, se ha agravado por la acumulación de solicitudes de dependencia pendientes de resolver.

Chumillas ha señalado que los trabajadores sociales del Ayuntamiento realizan la tramitación de los expedientes, pero ha atribuido a la Consejería de Política Social la acumulación de «cientos y cientos» de solicitudes sin respuesta, entre ellas las de familias que no pueden hacerse cargo de sus mayores, personas sin hogar o ciudadanos que han perdido su autonomía.

La edil también ha denunciado una falta progresiva de medios y personal en el sistema. «Cada vez los profesionales tienen menos recursos, hay menos personal y acceder a una plaza se convierte en una odisea», ha afirmado.

Según Chumillas, se han producido situaciones en las que el ingreso de un usuario depende de la disponibilidad de un médico para autorizarlo. La concejal considera además «inadmisible» que algunas personas tengan que esperar hasta 30 meses para obtener una plaza y que las vacantes generadas por fallecimientos tarden en cubrirse.

El PSOE ha cuestionado asimismo el estado de las actuaciones anunciadas para la Residencia Domingo Sastre. Chumillas ha recordado el compromiso de reformar dos plantas del centro durante el primer semestre de 2026 para ampliar el número de plazas y ha criticado que, según su versión, estas mejoras no hayan resuelto todavía los problemas existentes.

«No vale con venir a echarse la foto y prometer que las dos plantas a reformar de la Residencia Domingo Sastre estarían terminadas en este primer semestre de 2026 con más plazas, si ni siquiera somos capaces de cubrir las que tenemos cuando se necesitan», ha señalado. También ha denunciado problemas en elementos como los ascensores del edificio.

La concejal socialista ha calificado de «humo» los anuncios realizados por la Consejería de Política Social y ha sostenido que durante este semestre se ha registrado un incremento de solicitudes de personas dependientes pendientes de resolución.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha pedido al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a la consejera de Política Social y al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que adopten medidas para reducir los tiempos de espera.

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Chumillas ha reclamado finalmente más financiación y la contratación del personal necesario para reforzar la atención a las personas dependientes y dotar a los profesionales de mayores recursos.