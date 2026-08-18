Condenan al Ayuntamiento de Cieza a pagar mas de 30.000 euros a los dueños de una vivienda dañada por el incendio causado por unas obras

Desestimado el recurso presentado por el ayuntamiento de Cieza contra la sentencia que lo condenó, junto a una empresa, a indemnizar con 32.400 euros a los dueños de una vivienda dañada por el incendio causado por unas obras.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) confirma así la dictada por un juzgado de lo Contencioso de Murcia que condenó a las dos demandadas a pagar esa indemnización de forma solidaria, junto con los intereses legales devengadas desde julio de 2021, cuando los perjudicados presentaron su reclamación.

De esa suma indemnizatoria 28.200 euros correspondían a los daños registrados en la vivienda, mientras que el resto lo era por las lesiones sufridas por aquellos.

El juzgado recogió como probado que el siniestro se produjo como consecuencia de la rotura del neutro de un cable de alta tensión durante el uso de maquinaria pesada en los trabajos de renovación de la red de saneamiento que se llevaban a cabo en una calle.

La Sala desestima el recurso presentado del consistorio, al que condena al pago de las costas causadas con el mismo, aunque las limita a 500 euros.

En el recurso, el ayuntamiento expuso que ninguna responsabilidad cabía exigirle, ya que todo lo ocurrido respondía al trabajo de la empresa, que es la que debía afrontar el total de la indemnización.

La Sala dice que también es responsable del siniestro porque el proyecto de las obras donde ocurrió fue elaborado por el arquitecto municipal y este era el director técnico, y añade que el consistorio no era ajeno a los trabajos, ya que, además, era el encargado de nombrar al coordinador de seguridad e higiene y el promotor de los mismos.