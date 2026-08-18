Blanca se exhibe en el Grand Prix y consigue un pase a las semifinales

Blanca ya puede presumir de estar entre los semifinalistas del Grand Prix del Verano 2026. El municipio murciano logró este lunes, 17 de agosto, la victoria frente a Muros, un pueblo de A Coruña, tras conseguir 26 puntos frente a los 23 del rival.

Los grandes protagonistas de la noche fueron los propios vecinos de Blanca, encargados de defender al municipio en las distintas pruebas del concurso. Los murcianos llevaron a cabo una auténtica exhibición al acabar como vencedores en siete de las once pruebas del programa de TVE presentado por Ramón García.

Junto a los vecinos y participantes estuvo el alcalde, Ángel Pablo Cano, que contribuyó a la victoria conquistando la Patata Caliente y el Diccionario, mientras que la periodista y presentadora Lourdes Maldonado ejerció como una entregada madrina del equipo blanqueño. En el lado gallego, Muros contó con su alcaldesa, María Lago, y con Mario Vaquerizo como padrino.

Desde antes de comenzar las pruebas, los representantes de Blanca dejaron claro que habían acudido al programa dispuestos a competir, pero también a reivindicar el orgullo de pertenecer al municipio. El capitán del equipo resumía ese sentimiento asegurando que su pueblo es para él «lo más importante que hay en el mundo». Además, lanzaba toda una declaración de intenciones: «Desde Blanca hemos preparado el mejor equipo para arrasar en el Grand Prix».

La confianza en el equipo fue una constante durante la presentación. Los blanqueños advertían de que habían llegado muy preparados y que eran «muy competitivos», aunque también insistieron en la importancia del juego limpio, de disfrutar de las pruebas y de aprovechar la experiencia.

Blanca se presenta ante España: «Es el mejor lugar de la Tierra»

La participación en el Grand Prix sirvió también como escaparate para mostrar el municipio al resto del país. Antes del vídeo dedicado a la localidad, el mensaje del acalde fue directo: hay que visitar Blanca porque es «el mejor lugar de la Tierra» y cuenta con «la gente más maravillosa de este mundo».

El programa invitó entonces a los espectadores a viajar televisivamente hasta la Región de Murcia y la carta de presentación comenzó al grito de «¡Blanca! Blanqueños, blanqueñas, ¡nos vamos al Grand Prix!». En el vídeo de presentación de la localidad, en la que algunas vecinas aparecieron ataviadas con la camiseta oficial de una de las ediciones de la Carrera de la Mujer de Murcia, organizada por La Opinión, destacó el entorno natural de la localidad, su relación con el río y la montaña, el castillo medieval y sus miradores, además de reivindicar la cultura y el arte del municipio.

Pero la presentación de Blanca no se limitó al paisaje. Los vecinos fueron también protagonistas. Aparecieron las integrantes de Las Atrevidas, reivindicando su participación en los carnavales y el teatro local; también Emilio, presentado como panochista, puso el acento murciano a la noche al bromear con que en la Región se pueden mantener conversaciones enteras a base de una sola palabra: «¡Acho!».

Además hubo espacio para una de las señas de identidad deportivas de Blanca. La piragüista Ana Ríos apareció en el vídeo antes de que se destacara la celebración del Descenso Nacional del Río Segura, una cita a la que, como recordaban los propios vecinos, «viene gente de todos lados».

Blanca jugará las semifinales

Entre bromas, pruebas y continuos mensajes de ánimo llegó finalmente el resultado que esperaba el municipio murciano. Blanca logró imponerse a Muros y selló su clasificación para las semifinales del Grand Prix.

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La victoria permite a los blanqueños continuar en uno de los programas más populares del verano después de una participación en la que el pueblo no solo consiguió ganar sobre el terreno de juego, sino también aprovechar su presencia en televisión para mostrar ante toda España sus paisajes, sus tradiciones, su forma de hablar y, especialmente, el vínculo de sus vecinos con el municipio.