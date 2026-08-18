Una avería en el puente del Estacio impide el paso de embarcaciones

El puente del Estacio, en La Manga del Mar Menor, sufrió a las 18.00 horas de este pasado lunes una avería que impidió realizar las últimas aperturas.

El Ayuntamiento de San Javier ha explicado que la avería persiste y que los trabajos de reparación podrían prolongarse durante 48 horas. Así, durante este periodo de tiempo no se podrán realizar las aperturas previstas para el paso de embarcaciones.

Por otra parte, el tráfico rodado y peatonal se desarrolla con normalidad. Asimismo, el Consistorio ha recomendado seguir las novedades a través de sus redes sociales y de las de Emergencias San Javier.

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Tras producirse la avería, el Servicio de Emergencias, a través de una embarcación de Protección Civil del municipio, prestó una primera asistencia a las embarcaciones que no habían podido acceder al puerto.