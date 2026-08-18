Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Picaduras medusasGrand Prix BlancaJubilación MurciaTeatro San JavierReal Murcia - UCAM
instagramlinkedin

La Manga

Una avería en el puente del Estacio impide el paso de embarcaciones

El puente de La Manga permanece cerrado desde las 18.00 horas de este lunes

Puente del Estacio

Puente del Estacio / AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Opinión

La Opinión

El puente del Estacio, en La Manga del Mar Menor, sufrió a las 18.00 horas de este pasado lunes una avería que impidió realizar las últimas aperturas.

El Ayuntamiento de San Javier ha explicado que la avería persiste y que los trabajos de reparación podrían prolongarse durante 48 horas. Así, durante este periodo de tiempo no se podrán realizar las aperturas previstas para el paso de embarcaciones.

Por otra parte, el tráfico rodado y peatonal se desarrolla con normalidad. Asimismo, el Consistorio ha recomendado seguir las novedades a través de sus redes sociales y de las de Emergencias San Javier.

Noticias relacionadas

Tras producirse la avería, el Servicio de Emergencias, a través de una embarcación de Protección Civil del municipio, prestó una primera asistencia a las embarcaciones que no habían podido acceder al puerto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los sitios preparados para ver el eclipse parcial en la Región de Murcia
  2. Cinco años sacando agua del garaje sin saber su origen
  3. Destroza la cara con un puño americano a un hombre de 49 años que salía de echar una Primitiva en Murcia
  4. El otro Alcaraz del tenis murciano, campeón del mundo
  5. La avería de los ascensores para bajar a la playa lleva al límite a los vecinos de Campoamor
  6. El eclipse deja en la Región de Murcia 32 personas atendidas por problemas oftalmológicos
  7. Tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes este jueves en la Región
  8. Buscan a un militar por romperle la mandíbula y tres dientes al policía de Cartagena que medió en la riña en La Azohía

Una avería en el puente del Estacio impide el paso de embarcaciones

Una avería en el puente del Estacio impide el paso de embarcaciones

Fran Guirao Rico presenta la revista número 38 de la Peña La Alborga de Jumilla

Continúa la sangría en Las Torres: la nueva concejala de Educación y Cultura también abandona el barco

Continúa la sangría en Las Torres: la nueva concejala de Educación y Cultura también abandona el barco

El Gobierno regional invierte casi 700.000 euros en Moratalla para mejorar sus infraestructuras

El Gobierno regional invierte casi 700.000 euros en Moratalla para mejorar sus infraestructuras

Condenan al Ayuntamiento de Cieza a pagar más de 30.000 euros a los dueños de una vivienda dañada por el incendio causado por unas obras

Condenan al Ayuntamiento de Cieza a pagar más de 30.000 euros a los dueños de una vivienda dañada por el incendio causado por unas obras

La crisis de Gobierno en Las Torres de Cotillas se agrava con la dimisión de la concejala de festejos

La crisis de Gobierno en Las Torres de Cotillas se agrava con la dimisión de la concejala de festejos

Blanca se exhibe en el Grand Prix, pero no consigue el pase a las semifinales

Blanca se exhibe en el Grand Prix, pero no consigue el pase a las semifinales

Esperas "de hasta 30 meses" para acceder a la residencia Domingo Sastre de Lorca

Tracking Pixel Contents