Molina de Segura tendrá su propia 'tele'

Molina de Segura contará con un servicio municipal de televisión vinculado a su actual emisora de radio. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta de adjudicación del contrato para la producción de contenidos audiovisuales y radiofónicos del Ayuntamiento y su difusión por TDT, radio e Internet, además del mantenimiento y control técnico de la radio municipal.

El presupuesto base de licitación asciende a 399.999,96 euros anuales, IVA incluido, y el contrato tendrá una duración de dos años, con posibilidad de prórrogas anuales mediante acuerdo expreso y con crédito aprobado en el presupuesto correspondiente.

El nuevo servicio contempla 20 horas semanales de contenidos audiovisuales propios y diferentes emitidos por TDT en horario de máxima audiencia, a las que se sumarán otras 40 horas semanales de emisión. En radio habrá 40 horas semanales de contenidos propios, mientras que la emisión y el control técnico se mantendrán las 24 horas del día durante los 365 días del año.

La programación incluirá dos informativos diarios de lunes a viernes, un resumen semanal los fines de semana y un programa diario de entrevistas, con difusión simultánea por televisión y radio. También se retransmitirán en directo todos los plenos municipales, incluidos los extraordinarios, mediante un mínimo de dos cámaras y a través de TDT, radio e Internet. Las sesiones quedarán además publicadas de forma editada en la plataforma REPLAY.

El contrato prevé asimismo la retransmisión en directo de grandes acontecimientos populares como la Cabalgata de Reyes, el Carnaval, la Semana Santa, las fiestas patronales y Moros y Cristianos. A ello se añadirá la grabación de entre 50 y 100 actos municipales cada mes, con un máximo de 1.200 al año.

Los estudios profesionales de radio y televisión deberán estar ubicados en el municipio y correrán por cuenta del adjudicatario, que asumirá el local, la iluminación, las cámaras, la escenografía, los equipos de sonido, las cabinas de control y locución y el aislamiento acústico, sin coste de inversión para el Ayuntamiento. La empresa se ocupará también del mantenimiento técnico integral del centro emisor y de la cadena de transmisión de la radio municipal, así como del diseño, alojamiento y mantenimiento de un portal web con los contenidos en directo y en diferido.

La radio municipal no se crea con este contrato. El Ayuntamiento ya es titular de la concesión de radiodifusión en el 98.8 de FM y la emisora lleva décadas en funcionamiento. El nuevo servicio garantiza su continuidad y mantenimiento técnico y le suma la difusión audiovisual, utilizando una misma producción para radio y televisión.

El alcalde, José Ángel Alfonso, sostiene que el contrato permitirá abrir una nueva ventana a la actividad del municipio. “Este contrato crea una ventana para que los vecinos de Molina de Segura vean lo que pasa en su municipio. Todo lo que hace este Ayuntamiento y, sobre todo, todo lo que hacen los molinenses”, afirma.

El control editorial seguirá en manos del Ayuntamiento

La titularidad, la dirección y el control editorial de los contenidos serán exclusivamente municipales. El pliego establece que esta función será ejercida por personal propio del Ayuntamiento y contempla la resolución del contrato por incumplimiento grave si el adjudicatario emite contenidos que vulneren el carácter público del servicio.

La programación deberá ser participativa, centrarse en contenidos locales y atender a la ciudadanía y a los colectivos del municipio. El contrato incluye magazines, tertulias y reportajes con invitados y colaboradores voluntarios. Además, todos los vídeos tendrán que entregarse sin logotipos ni identificaciones para que el Gabinete de Prensa pueda facilitarlos a otros medios de comunicación.

El expediente incorpora también mecanismos de seguimiento como una memoria mensual de la programación, mediciones anuales de audiencia y del tráfico web y una disponibilidad garantizada del servicio del 99% mensual. Se contemplan penalizaciones del 5% del valor mensual por cada incumplimiento documentado y del 0,5% por cada hora de indisponibilidad injustificada, hasta un máximo del 25% mensual, así como la resolución anticipada si la interrupción supera las 24 horas. Todos los contenidos producidos serán propiedad municipal.

Entre las condiciones especiales de ejecución figura que al menos el 50% de la plantilla sea indefinida y que los salarios se abonen puntualmente. El retraso en los pagos durante más de dos meses podrá provocar la resolución del contrato.

Noticias relacionadas

El alcalde defiende que la iniciativa dará al municipio una “voz propia”. “Molina de Segura es la ciudad con mayor proyección industrial y económica de la Región y no tenía voz propia. A partir de ahora la tendrá, la tendrán con ella los molinenses que llenan de vida este municipio todos los días del año”, señala José Ángel Alfonso.