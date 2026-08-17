Jumilla aún tiene mucha fiesta por delante: la Gran Cabalgata del Vino llega el próximo sábado 22

Jumilla ya lleva varios días respirando fiesta, pero lo más multitudinario todavía está por llegar. Este lunes 17 de agosto la Feria y Fiestas Patronales entra en una de sus semanas más intensas, con celebraciones que se prolongarán hasta el próximo domingo 23 de agosto y que seguirán reuniendo los actos en honor a la Virgen de la Asunción, la Fiesta de la Vendimia, el folklore y la música.

El fin de semana ha servido para abrir los días grandes de unas celebraciones que se prolongarán hasta el domingo 23 de agosto. Jumilla ha celebrado ya la inauguración de la Fuente del Vino, la festividad de Nuestra Señora de la Asunción, el Festival Nacional de Folklore y la Cabalgata Infantil, que este domingo llevó las primeras carrozas de la Fiesta de la Vendimia a las calles del municipio.

Tras estas primeras jornadas, el protagonismo pasa ahora de lleno a las peñas y a los actos vinculados con el vino.

El glamour del folklore y la devoción a la Asunción dan paso a los días grandes de la Fiesta de la Vendimia / L. O.

Las peñas toman Jumilla este lunes

Según la programación de las fiestas de Jumilla, este lunes 17 de agosto concentra varios de los concursos más característicos de la Fiesta de la Vendimia. Según la programación de la Federación de Peñas, el día ha comenzado con el Concurso de Escaparates, mientras que a las 13.00 horas llegará el Concurso de Uva Monastrell en el Jardín del Rey Don Pedro I.

Por la tarde se sucederán algunas de las pruebas más singulares. A las 18.30 horas comenzará el Concurso de Pisaores de Uva en el Paseo Poeta Lorenzo Guardiola y, desde las 19.00 horas, compartirán protagonismo el Concurso Nacional de Lanzamiento de Grano de Uva y el Rosco de la Vendimia. A las 19.30 horas será el turno de «¿Conoces tu vino?», en el Jardín del Rey Don Pedro I.

El lunes servirá también para despedir el 45º Festival Nacional de Folklore Ciudad de Jumilla, que se ha desarrollado desde el sábado, mientras que la noche recuperará una de las costumbres de estas fiestas con la verbena de Isabel Ruiz en el Jardín del Rey Don Pedro I.

Las uvas vuelven al centro de Jumilla

De acuerdo con la programación festiva, la siguiente gran fecha llegará este martes 18 de agosto con la Ofrenda de Uvas y Primer Mosto al Niño de las Uvas, uno de los actos centrales de la Fiesta de la Vendimia.

Antes del desfile, a las 18.30 horas, el Ayuntamiento de Jumilla recibirá a las delegaciones invitadas. A las 20.00 horas comenzará desde el Paseo Poeta Lorenzo Guardiola el desfile de la Ofrenda, que pasará por la avenida Reyes Católicos, Doctor Fleming, San Antón, San Roque y Cánovas del Castillo antes de desembocar en la plaza de la Glorieta.

Allí, a las 21.00 horas, tendrá lugar la Ofrenda de Uvas y Primer Mosto al Niño de las Uvas. La música continuará esa noche con Los Diablos, que actuarán a las 23.30 h en el IES Arzobispo Lozano, mientras que el grupo Altiplanes protagonizará otra de las verbenas del Jardín del Rey Don Pedro I.

La tradición vuelve a subirse a las carrozas

El miércoles servirá de transición entre los principales desfiles, aunque el programa mantendrá la actividad desde primera hora. A las 8.30 horas se celebrará el Concurso de Gachamigas en el aparcamiento del Recinto Ferial y por la noche habrá un Musical Infantil Disney, además de la verbena de Bis a Bis. El jueves 20 las carrozas regresarán al primer plano. Desde las 12.00 horas podrán verse en el Paseo Poeta Lorenzo Guardiola las que participarán esa tarde en la Cabalgata Tradicional.

El desfile comenzará a las 20.30 horas desde la calle Trabajo y recorrerá la plaza del Rollo, Cánovas del Castillo, San Roque, Los Milanos, Barón del Solar y la avenida de Levante antes de finalizar en el Mercado de Abastos. Es el desfile en el que la Vendimia recupera su imagen más tradicional, con trajes jumillanos, carrozas, peñas y productos vinculados a la gastronomía local como protagonistas. La jornada terminará musicalmente con el concierto gratuito de Nyno Vargas, previsto a las 23.30 horas en el IES Arzobispo Lozano.

El sábado 22, Jumilla se tiñe de vino

Si hay una fecha marcada en rojo —o, mejor dicho, en morado— en el calendario festivo es la del sábado 22 de agosto. A las 17.30 horas comenzará la Gran Cabalgata del Vino, el acto más multitudinario de la Fiesta de la Vendimia y una de las estampas más reconocibles del verano jumillano. La formación de las carrozas comenzará media hora antes en la avenida Reyes Católicos. Desde allí, la comitiva recorrerá la avenida de Murcia, Cánovas del Castillo, calle Pasos y avenida de Levante, antes de finalizar nuevamente en la avenida de Murcia.

La Gran Cabalgata del Vino de Jumilla 2025, en imágenes / Juan Carlos Caval

Carrozas, peñas, música y vino volverán a transformar durante unas horas el centro del municipio en una celebración colectiva en la que el vino no solo se bebe: también se lanza entre los participantes, dejando calles, camisetas y asistentes teñidos del característico color morado. La Gran Cabalgata será el gran estallido final de la Fiesta de la Vendimia. A las 23.00 horas tendrá lugar la entrega de premios en el Paseo Poeta Lorenzo Guardiola.

El domingo, despedida de las fiestas

Todavía quedará una última jornada antes de dar por terminadas las fiestas. El domingo 23 de agosto, a las 19.30 horas, tendrá lugar la bajada de Nuestra Señora de la Asunción desde la Iglesia Mayor de Santiago. Esa misma noche, Cristina Ramos actuará junto a la Asociación Jumillana de Amigos de la Música (AJAM) en el Jardín de la Glorieta, poniendo el cierre a una programación que durante estos días ha combinado devoción, vino, folklore, música y algunas de las tradiciones más arraigadas del municipio.

Otras citas que todavía quedan en las fiestas de Jumilla

Junto a los grandes actos, la programación todavía reserva otras propuestas para prácticamente todos los días de esta semana: