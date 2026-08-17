Una gran sardinada gratuita pondrá el broche final a la Semana Internacional de la Huerta y el Mar en Los Alcázares

La Primera Gran Sardinada Popular será una de las grandes novedades del 175 aniversario del Entierro de la Sardina de Los Alcázares, que volverá a contagiarse del espíritu sardinero este sábado 22 de agosto con una nueva edición del Día Sardinero, una celebración dentro de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera; el concejal de Festejos, José Carlos Castejón; y el presidente de la Agrupación Sardinera de Murcia, Pablo Ruiz, han presentado una programación que llevará durante toda la jornada la esencia de una de las tradiciones más reconocibles de la Región de Murcia a distintos rincones del municipio.

La jornada arrancará en el Paseo Carrión a las 11.45h con música de DJ, animación y ambiente sardinero en el entorno del paseo marítimo. A las 12.30h llegará una de las grandes novedades de esta edición: la Primera Gran Sardinada Popular, una actividad gratuita y abierta a todos en la que se repartirán sardinas mientras la música, la charanga y el ambiente sardinero acompañan una jornada concebida para compartir en familia y con amigos.

Durante la sardinada también se pondrá en valor la historia del Entierro de la Sardina y su vinculación con la identidad de la Región de Murcia, especialmente en este año en el que se conmemoran sus 175 años de historia.

El presidente de la Agrupación Sardinera de Murcia, Pablo Ruiz, ha destacado que este aniversario convierte la cita de Los Alcázares en un momento especialmente importante para los sardineros. “Son 175 años de historia, una historia que queremos compartir”, ha señalado, subrayando además la especial vinculación de Los Alcázares con los murcianos como “la casa del Mar Menor”.

La jornada continuará con una de las acciones más entrañables del programa: los sardineros visitarán las residencias de mayores El Palmeral y Nuestra Señora de Los Ángeles, compartiendo con sus residentes música, alegría y un momento de convivencia. Esta visita responde al deseo de la Agrupación Sardinera de hacer partícipes de la celebración también a aquellas personas que, por sus circunstancias, no pueden acudir al desfile o al Espacio Sardinero.

Ya por la tarde, a partir de las 20.30h, comenzará el gran pasacalles sardinero desde la Plaza del Espejo, que recorrerá el paseo marítimo hasta llegar a la Plaza Manuel Floreal Menárguez, junto al Ayuntamiento, donde estará ubicado el Espacio Sardinero.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha destacado el significado que tiene para el municipio volver a contar con los sardineros como protagonistas del cierre de la Semana de la Huerta y el Mar.

“Desde hace tres años entendimos que faltaban los más importantes de Murcia, nuestros sardineros y nuestras sardineras”, ha señalado el alcalde, quien ha agradecido a la Agrupación Sardinera su compromiso con Los Alcázares y ha destacado que esta jornada se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos del verano.

Pérez Cervera ha animado a vecinos y visitantes a participar en una jornada que, según ha señalado, “regala ilusión a los más pequeños, pero es capaz de convertir a los más mayores en niños durante un tiempo”, gracias al ambiente que acompañan al desfile sardinero.

Por su parte, el concejal de Festejos, José Carlos Castejón, ha agradecido a la Agrupación Sardinera y a su presidente la colaboración con Los Alcázares y ha destacado que esta tercera edición llega “cargada de sorpresas”.

Con esta jornada, Los Alcázares pondrá el broche final a una nueva edición de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar, reforzando además los vínculos entre dos de las grandes señas de identidad de la Región de Murcia: la tradición huertana y el espíritu festivo y generoso del Entierro de la Sardina.

El Ayuntamiento de Los Alcázares y la Agrupación Sardinera invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de un día pensado para todas las edades y a vivir en primera persona el espíritu sardinero en las calles de Los Alcázares.