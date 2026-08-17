El Gobierno local de Molina de Segura impulsa la mejora de su infraestructura verde con una actuación integral de acupuntura urbana

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha anunciado que el Ayuntamiento molinense ha iniciado los trabajos correspondientes al proyecto de Procesos de acupuntura urbana aplicados al paisajismo, “una actuación destinada a mejorar y poner en valor distintos espacios públicos mediante intervenciones puntuales de regeneración paisajística, mejora de la infraestructura verde y renovación de elementos urbanos”.

El proyecto ha sido adjudicado por la Junta de Gobierno Local a la empresa STV Gestión, SL, por un importe de 200.841,70 euros. La actuación, contempla intervenciones en distintos espacios verdes y zonas singulares del municipio y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses

El primer edil, José Ángel Alfonso, junto al concejal de Vía Pública, Sergio Bernal, ha visitado los trabajos, que han comenzado en uno de los puntos más representativos de la actuación: la rotonda de la fuente situada junto al Ayuntamiento, donde se lleva a cabo una remodelación integral del espacio. La intervención contempla la renovación completa de la fuente ornamental, mediante la ejecución de una nueva configuración constructiva basada en muros de hormigón armado visto, con una solución contemporánea y mayor integración paisajística. Se renovarán asimismo los sistemas hidráulicos y de bombeo, incorporando nuevos equipos, elementos de impulsión y control, así como la actualización de las instalaciones necesarias para garantizar un funcionamiento más eficiente y fiable.

La fuente contará además con un nuevo sistema de iluminación LED, incluyendo iluminación perimetral y elementos de iluminación integrados en el espacio ajardinado, lo que permitirá reforzar su presencia como elemento urbano singular y mejorar su percepción durante el periodo nocturno.

El proyecto incorpora también la renovación de los parterres ajardinados, con nueva aportación de tierra vegetal, instalación de riego localizado por goteo y plantaciones ornamentales, incluyendo planta de temporada. La actuación se completa con la renovación de pavimentos y elementos perimetrales, configurando un espacio más cuidado, accesible y coherente con el carácter representativo de su ubicación.

Otras actuaciones de acupuntura urbana

El regidor molinense, José Ángel Alfonso, ha informado que “la actuación en esta rotonda constituye únicamente una de las intervenciones contempladas en el proyecto, que plantea una estrategia de acupuntura urbana, mediante actuaciones de escala contenida pero con capacidad para mejorar significativamente la calidad ambiental, paisajística y funcional de diferentes espacios del municipio”.

Entre las actuaciones previstas se incluye también la creación de una nueva fuente ornamental en la Calle San Juan, con la ejecución de nuevos elementos de obra civil, sistemas hidráulicos y eléctricos, iluminación RGB sumergible, nuevas toberas y equipos de bombeo, además de la incorporación de zonas ajardinadas y pavimentos renovados. El proyecto contempla asimismo sistemas de riego y nuevas plantaciones, favoreciendo una mayor calidad ornamental y una mejor integración de estos elementos en el espacio público.

Otra de las intervenciones destacadas se desarrollará en el Parque de la Compañía, donde se plantean actuaciones de mejora orientadas a incrementar la calidad y funcionalidad de este espacio verde. A ello se suman actuaciones en: Jardín de San Antonio, con la incorporación de una zona destinada a la práctica de la petanca; la remodelación de parterres del Jardín de Las Balsas; la mejora y puesta en valor del Jardín del Emigrante; y la creación de un Aula de Biodiversidad en el CEIP El Llano. Estos capítulos forman parte de la estrategia global de intervención sobre distintos puntos de la infraestructura verde municipal.

“El conjunto de actuaciones persigue mejorar la calidad paisajística de los espacios públicos, reforzar la presencia de vegetación y biodiversidad urbana, renovar elementos deteriorados y favorecer espacios más atractivos, funcionales y ambientalmente eficientes”, señala el alcalde, José Ángel Alfonso.

El proyecto responde así a una concepción de la infraestructura verde como una red de espacios urbanos interconectados que contribuyen a mejorar la calidad ambiental y paisajística de la ciudad, actuando sobre puntos concretos capaces de generar una mejora perceptible tanto para la ciudadanía como para el funcionamiento y mantenimiento de los espacios públicos. “La intervención -explica José Ángel Alfonso- se enmarca en la estrategia municipal de mejora y puesta en valor de los espacios verdes de Molina de Segura, mediante actuaciones que combinan renovación de infraestructuras, incremento de la calidad ornamental, mejora de las instalaciones y criterios de funcionalidad y mantenimiento”.

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Los trabajos, que ya han comenzado en la fuente ornamental situada junto al Ayuntamiento, se desarrollarán progresivamente en los distintos emplazamientos contemplados en el proyecto durante los próximos cuatro meses, contribuyendo a la transformación y mejora de diferentes espacios de la ciudad.