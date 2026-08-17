Fiestas
El futuro está garantizado con la espectacular cabalgata infantil de la Fiesta de la Vendimia de Jumilla
La cabalgata infantil congregó a miles de personas en Jumilla, que disfrutaron de un espectáculo de color y fantasía impulsado por el trabajo de los mayores
Miles de personas presenciaron este domingo, en Jumilla, la cabalgata infantil de la feria y fiestas de Jumilla 2026 donde los grandes protagonistas fueron los niños con el esfuerzo y trabajo de los mayores que pusieron empeño y trabajo en las carrozas que salieron a la calle ante la atenta mirada de un público que se lo pasó a lo grande en la primera de las tres cabalgatas que tienen lugar esta semana en la localidad.
Una veintena de peñas, con centenares de peñeros se lucieron en un espectáculo de color, música, magia y fantasía.
A lo largo de la semana se sucederán las actividades organizadas por las diferentes peñas de la Fiesta de la Vendimia: Concurso Uva Monastrell, concurso de pisaores, Gachamigas y lanzamiento de Azaón, entre otros, y dos cabalgatas bien diferenciadas: la tradicional (jueves, 20), donde las peñas reparten dulces típicos de la localidad, junto a bocadillos, todo ello regado con el buen vino elaborado por el Consejo Regulador de la Denominación Origen Jumilla y la Gran Cabalgata del Vino (sábado, 22) en la que el desmadre es total y cualquier utensilio es bueno para repartir miles de litros de vino ante un público entregado a la fiesta
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