La Feria Chica de Lorca regresa un año más para celebrar la devoción a su patrona, Santa María Real de las Huertas

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha anunciado hoy los distintos actos que componen el programa, tanto lúdico como religioso, de la Feria Chica, y que se desarrollarán del 30 de agosto al 8 de septiembre, en honor a nuestra Patrona, Santa María la Real de las Huertas.

Lo ha hecho junto al Presidente de la Hermandad de la Virgen de las Huertas, Pedro Millán, el presidente de la Asociación de Vecinos, Luis González, además de la concejal de Feria y Fiestas, María de las Huertas García, destacando las citas más destacadas.

El programa de cultos se desarrollará con motivo de las fiestas en honor a Santa María la Real de las Huertas, Patrona de Lorca, y tendrá como jornadas principales los días 7 y 8 de septiembre.

Comenzarán el 30 de agosto con el Solemne Novenario, que se prolongará hasta el 7 de septiembre, este año con la participación de diferentes franciscanos antiguos moradores del convento con motivo del 800 aniversario de la muerte de San Francisco.

Durante estos días, el Santuario permanecerá abierto para la oración y la participación de fieles y devotos; así como para visitas enmarcadas dentro del proyecto de la Hermandad Santuario Abierto los días 5 y 6 de septiembre, donde miembros de la agrupación guiarán a los visitantes por las importantes pinturas murales del Santuario y parte del ajuar de la Patrona.

En los cultos religiosos destacan: el viernes, 4 de septiembre, a partir de las 10:00h., la Exposición del Santísimo durante todo el día, El sábado, 5 de septiembre, a las 13:00h., se celebrará una celebración comunitaria del Sacramento del Bautismo en el marco de las fiestas de la Patrona. El mismo día 5, A las 14:00h., tendrá lugar la Comida de la Virgen de las Huertas en El Faroli y tras la Misa de las 20:00h., como novedad en septiembre tendrá lugar el paso de los niños por el Manto de la Virgen.

El lunes, 7 de septiembre, tras la Misa de las 20:00h., llegará uno de los momentos más participativos de las fiestas: la Ofrenda Floral a la Patrona. Y, a partir de las 23:30h., se celebrará la Serenata a la Patrona.

El día 8 de septiembre, el ‘día grande’, el Santuario acogerá celebraciones eucarísticas desde primera hora de la mañana, con Misas a las 6:00h., 7:00h., 8:00h., 9:00h. y 10:00h.. A las 11:30h., tendrá lugar la Misa Mayor con la corporación municipal bajo mazas, presidida por el Obispo, y la participación del Grupo de Coros y Danzas Virgen de las Huertas. Por la tarde, a las 19:00h., se celebrará la Santa Misa y, a continuación, la procesión de la Patrona por las calles adyacentes al Santuario. Como novedad, el templo permanecerá abierto todos estos días, de 9:00h. a 13:00h. y de 18:00h. a 21:30h..

El Santuario estará ‘abrazado’ como cada año por la tradicional celebración de la Feria Chica, cuyo pistoletazo de salida será el viernes, 4 de Septiembre, con la apertura de las atracciones y casetas a las 19:00h y el pregón a las 21:30h., en la portada del templo, a cargo de Santos Campoy García, anterior jefe de servicio de la concejalía de Cultura y Festejos. Seguidamente, tocará el grupo Apache, a las 22:30h.

Además, como plato fuerte musical contaremos con la cantante Merche, el sábado, 5 de septiembre, a las 23:30h.. Outcrack (lunes, 7, a las 21:30h.) y Liberto Rabal (lunes 7, a las 22:30h.) serán otros de los artistas que amenizarán las fiestas.

Todos los conciertos son gratuitos y tendrán lugar en la Plaza del Rey Sabio. Y se sumarán actuaciones de Dj´s; además del Festival Joven (7 septiembre, 00:30h.)

No faltará lo más típico y tradicional: turrón, anís, ‘peloticas’ de serrín, atracciones…

El Festival Internacional de Festifolk Lorca, organizado por Coros y Danzas Virgen de las Huertas, llenará el enclave de color y tradición, con la participación de grupos nacionales y extranjeros. Tendrá lugar desde el día 6 hasta el 8 de septiembre, cuando tenga lugar su clausura a partir de las 21:30h. Será ese martes, 8, cuando los asistentes podrán disfrutar del Castillo de fuegos artificiales, como colofón final a las fiestas.

No podía faltar en la programación de este año el ‘ciclo paseo’, una cita multitudinaria que tendrá lugar el domingo, 6 de septiembre, a las 10h.; día en que se podrá disfrutar también de la XII Concentración de Vehículos Clásicos. Además, se desarrollarán los típicos concursos: de brisca (viernes 4, a las 21h.), de remigio (domingo 6 a las 17h.). El lunes, 7, serán los concursos de: bizcochos (18:30h.), migas (23:00h.) y cucaña (23:15h.).

Todas estas actividades han sido unidas en un mismo programa conjunto del Ayuntamiento, la Hermandad de la Virgen de las Huertas y la Asociación de vecinos.

Sobre el cartel de este año, su diseño ha corrido a cargo de la agencia de comunicación lorquina ‘Victoria Crea’ y tiene como imagen central a la patrona de Lorca, rodeada de elementos tradicionales y muy reconocibles. Se imprimirán un millar de revistas, que se podrán obtener en el Santuario.

“Quiero agradecer a la Hermandad Virgen de las Huertas el gran trabajo realizado en estos meses y de igual forma al Grupo de Coros y Danzas, para poder ofrecer este completo programa centrado en nuestras tradiciones y en beneficio del patrimonio religioso y cultural de Lorca, pero sin perder de vista la diversión. Invito a todos a disfrutar de toda esta programación y de estas fiestas que llegan un mes muy importante para esta ciudad, con multitud de actividades y eventos”, ha indicado el alcalde Fulgencio Gil Jódar.

La Hermandad continúa trabajando en la conservación del patrimonio

Con motivo de las fiestas, la Real Hermandad de la Virgen de las Huertas quiere poner también de relieve el trabajo que se viene realizando para la conservación y recuperación del patrimonio vinculado a la Patrona. Este año, gracias al patrocinio de hermanos y a la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, dará comienzo la restauración del histórico Manto de Isabel II, con el objetivo de que pueda volver a lucirse en las fiestas de septiembre del próximo año.

A esta actuación, se suma la restauración de las campanas del Santuario, que permitirá recuperar su sonido después de muchos años y que está previsto que vuelvan a repicar con motivo del aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de las Huertas, el próximo mes de noviembre.

Además, la Hermandad ha reeditado la tradicional Novena a la Virgen de las Huertas, la cual se reza durante todos los meses de septiembre a la Patrona de la ciudad desde el año 1922 y que se podrá adquirir en el Santuario.