ANSE denuncia la muerte de cigüeñas por electrocución en un tendido de Yecla

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha denunciado ante la Comunidad Autónoma la muerte por electrocución de varias cigüeñas blancas en un tendido eléctrico de Yecla y ha reclamado su revisión y corrección urgente para evitar nuevos casos.

La asociación ha trasladado los hechos a la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática al considerar que el tendido aparentemente no cuenta con las medidas de protección necesarias y se encuentra dentro de una de las Zonas de Protección para la Avifauna de la Región de Murcia establecidas en aplicación del Real Decreto 1432/2008.

Según ha indicado ANSE este lunes en un comunicado, los casos se han producido en los últimos días, coincidiendo con el paso migratorio de las cigüeñas blancas, que se desplazan desde el norte de Europa hacia sus principales zonas de invernada en África.

Durante este periodo, distintos grupos de cigüeñas, algunos de ellos de más de 500 ejemplares, han utilizado tejados de viviendas y naves industriales, así como postes del tendido eléctrico de Yecla y su entorno, como lugares de parada y descanso.

Naturalistas de la zona y miembros del grupo ANIDA han comunicado a ANSE la muerte de dos ejemplares tras posarse en los postes del tendido eléctrico. Además, otra cigüeña que fue encontrada herida bajo el tendido ha sido trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle.

ANSE señala que el tendido se encuentra en una de las zonas de protección establecidas para reducir la mortalidad de aves por electrocución y colisión, que incluyen áreas de especial importancia para la reproducción, alimentación, dispersión o concentración de aves protegidas.

Ante los casos detectados, la asociación ha solicitado a la Administración que investigue lo ocurrido, inspeccione el tendido y compruebe si existen más ejemplares afectados en los alrededores. También reclama que se determine la titularidad de la línea y se revisen otros postes cercanos que puedan presentar riesgos similares.

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La organización pide que los puntos peligrosos sean corregidos de forma urgente mediante medidas eficaces y duraderas. Asimismo, recuerda que la electrocución de aves protegidas o amenazadas en zonas de protección establecidas al amparo del Real Decreto 1432/2008 podría ser constitutiva de delito, especialmente en aquellos puntos donde se hayan detectado electrocuciones con anterioridad.