Los motores de la tradicional Feria y Fiestas de Cieza ya están comenzando a coger revoluciones. Aunque no será hasta el día 23 de agosto, al dispararse los fuegos artificiales del ‘Castillo’, cuando comience, de forma tradicional, con las aperturas de todas las instalaciones dispuestas, aunque este año habrá actividades que se iniciarán el 22 de agosto. Sin embargo, este viernes tuvieron lugar los prolegómenos de gala con el traslado de San Bartolomé, desde su ermita hasta la Iglesia de la Asunción, y la posterior lectura del pregón de Feria por parte del periodista y guionista ciezano Leandro Cayuela Montiel.

La lectura del pregón marca el preludio de la Feria y Fiestas de Cieza 2026. / Galindo

La imagen del santo patrón de Cieza fue trasladada a hombros por los fieles de la Hermandad de San Bartolomé, ataviados con el típico traje huertano. El patrón de Cieza también estuvo acompañado por las autoridades municipales, las eclesiásticas y el pregonero. Además, la Banda Municipal de Música de Cieza ofreció un concierto. Posteriormente, Leandro Cayuela Montiel procedió a la lectura del pregón en la Plaza Mayor.

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De esta forma, todo queda preparado para comenzar, un año más, la Feria y Fiestas de Cieza, que se extenderá desde el 23 hasta el 31 de agosto cuando ‘La Traca’ final, en el Paseo, la dé por concluida. Se avecina una semana de gala donde los ciezanos y las ciezanas volverán a revivir una de sus costumbres más ancestrales.