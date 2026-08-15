Con la voz de Paco Rabal, en el centenario de su nacimiento, finalizó el Castillo de Fuegos de Águilas

Desde primera hora de la tarde las playas de la Bahía de Levante se fueron llenando de bañistas y conforme avanzaban las horas, eran miles personas las personas que se pensionaron para presenciar un espectáculo piromusical de media hora, en el que hizo falta utilizar más de 600 kilos de material pirotécnico, que se lanzó desde el mismo mar, desde el puerto pesquero y desde el Pico de LÁguilica. Con una bahía llena de embarcaciones de recreo que no quisieron perderse la cita en primera fila.

Sobre unas 50.000 personas apunta desde el ayuntamiento de Águilas que presenciaron el espectáculo desde las playas y los paseos dela Bahía de Levante, así como desde las zonas altas de la bahía y del Hornillo, espectáculo Piromusical que fusiono los fuegos artificiales con una selección musical a través de grandes equipos de musical del carnaval , que estuvieron posicionados estratégicamente a lo largo de la bahía, logrando un espectáculo visual, de color y musical, que finalizo con la voz de Paco Rabal, en el centenario de su nacimiento, con la secuencia de la película Pajarico “que hermosa es la vida, que hermoso es el mar, que bien se está cuando se está bien”, fue un momento muy emotivo y que se llevo el primer aplauso de los presente, finalizando media hora después con el Canto a Águilas y una palmera imperial en el cielo de la bahía.