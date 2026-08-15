Los termómetros se disparan hasta los 41 grados en Mazarrón por un reventón térmico

La Región de Murcia está siendo testigo de unos días marcados por las tormentas y la irregularidad del tiempo. Precipitaciones, granizo y fuertes vientos han provocado algunas incidencias. En este sábado el evento más destacado ha tenido lugar en Mazarrón, donde hubo un reventón térmico que provocó un brutal ascenso de las temperaturas: hasta los 41 grados y medio.

Estas cifras son, además, las más altas registradas durante toda la jornada en todo el sureste. Según explicó AemetSE en su cuenta de la red social X (antes Twitter), este fenómeno podría repetirse en las próximas horas.

AEMETSE

La Asociación Meteorológica del Sureste reportó otros reventones cálidos en territorios del Levante como Almería y otras partes de Murcia como Puerto Lumbreras.

A causa del reventón térmico, en la playa de Mazarrón se pudo ver a varias personas intentando recuperar las sombrillas, mantas y pertenencias que el viento les sustrajo.

MeteOrihuela se hizo eco del suceso en Twitter. "De estar a gusto y con tranquilidad en la playa a salir las sombrillas volando y levantarse arena con una súbita y repentina aceleración del viento", señalaron.

Temperaturas y lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas para este sábado, 15 de agosto, en las comarcas del Altiplano y Noroeste de la Región de Murcia. Aunque, en una actualización incluyó a la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

Más allá de este fenómeno vinculado a tormentas y lluvia, el otro motivo por el que la Región aparece pintada de amarillo este sábado en la web de la Aemet es por el calor. Se trata de temperaturas casi invariables si se tienen en cuenta los registros de las últimas semanas.

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En la ciudad de Murcia, por ejemplo, se registraron temperaturas que rondaron los 37 grados. En Cartagena la Aemet cifra que las máximas fueron de 36 grados, sin embargo, se habrá experimentado una subida significativa con el reventón térmico que tuvo lugar en Mazarrón.