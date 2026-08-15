El PSOE de Lorca exige una red municipal de refugios climáticos

El PSOE de Lorca ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento la creación de una red municipal de refugios climáticos con espacios acondicionados, señalizados y fácilmente localizables para proteger a la población frente a episodios de calor extremo.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista y candidata del PSOE, Isabel Casalduero, ha insistido en una propuesta que, según ha señalado, su formación viene planteando desde hace años sin que el equipo de Gobierno haya adoptado medidas para ponerla en marcha.

La iniciativa plantea habilitar espacios públicos y naturales que ofrezcan unas condiciones adecuadas frente a temperaturas extremas, tanto de calor como de frío, y donde los vecinos puedan sentarse, descansar y disponer de agua potable.

La propuesta estaría especialmente dirigida a personas vulnerables, como menores, mayores y ciudadanos con determinadas patologías, aunque los espacios permanecerían a disposición del conjunto de la población.

Casalduero ha defendido que no basta con disponer de instalaciones que eventualmente puedan utilizarse para resguardarse de las altas temperaturas, sino que debe existir una red específicamente acondicionada y reconocible.

«Tener espacios que podrían servir no es tener habilitada una red real ni seguir acomodados en la inacción. Los refugios deben estar acondicionados, señalizados y visibles, tanto en el casco urbano como en barrios y pedanías, y ser fácilmente localizables con tan solo echar un vistazo a la web municipal», ha señalado.

La portavoz socialista ha puesto como referencia otros municipios próximos donde este tipo de iniciativas ya se encuentran implantadas. En concreto, ha citado el caso de Murcia, que dispone, según ha indicado, de una red pública de refugios climáticos anunciada, señalizada y accesible para la ciudadanía.

El PSOE considera que las características climáticas de Lorca y la sucesión de episodios de temperaturas elevadas durante el verano hacen necesario avanzar en este tipo de medidas de adaptación urbana.

Casalduero ha insistido en que el municipio «no puede quedarse atrás» en la implantación de actuaciones destinadas a mejorar el bienestar de la población y reducir los efectos de las temperaturas extremas.

El Gobierno local asegura que ya existe una amplia red

Tras las críticas socialistas, fuentes municipales han rechazado que Lorca carezca de refugios climáticos y han considerado «absurdas» las declaraciones de Casalduero al sostener que se producen precisamente cuando distintos medios de comunicación se han hecho eco de la red existente en el municipio.

Desde el Gobierno local también han reprochado a la portavoz del PSOE que plantee esta cuestión cuando el verano se encuentra ya en su recta final, algo que, a su juicio, evidencia una falta de planificación por parte de la oposición.

Según fuentes municipales, Lorca cuenta con una amplia red de espacios climatizados repartidos entre el casco urbano y las pedanías que pueden ser utilizados por la ciudadanía cuando sea necesario. Entre ellos citan museos, bibliotecas, locales sociales, instalaciones municipales, la sede de la Concejalía del Mayor y el Albergue para transeúntes.

El Ayuntamiento añade que durante el verano también adapta distintas actividades a las condiciones meteorológicas. Las escuelas deportivas modifican su programación para evitar la exposición al calor en las horas de mayor riesgo, las instalaciones deportivas municipales permanecen cerradas durante los periodos más extremos y las escuelas de conciliación de la Concejalía de la Mujer ajustan igualmente su funcionamiento.

A estas medidas se suma la instalación de toldos en diferentes calles. En 2026 se han colocado casi 2.000 metros cuadrados de tela ignífuga en vías peatonales como Corredera, Alporchones y Pío XII, además de los 350 metros de toldos permanentes de la plaza Arcoíris.

El Gobierno municipal también incluye entre los recursos disponibles las piscinas de La Parroquia y Zarcilla de Ramos, y señala que estas instalaciones y actuaciones persiguen ampliar las zonas de sombra y reducir la exposición a las altas temperaturas durante los meses de verano.

Fuentes municipales destacan asimismo la atención específica a mayores, menores, personas dependientes y otros colectivos vulnerables, mediante la coordinación entre Emergencias, Policía Local, Servicios Sociales, Sanidad, Limusa y las distintas concejalías implicadas.

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El Ejecutivo local recuerda, por último, que existe atención individualizada a través del teléfono 112, encargado de canalizar incidencias o necesidades relacionadas con golpes de calor.