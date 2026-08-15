Colaboración
Molina marca el camino para modernizar sus polígonos
La nueva entidad coordinará la participación de propietarios y Ayuntamiento en la conservación y modernización del área industrial de 28 hectáreas
El polígono Hercas, en Molina de Segura, se ha convertido en la primera área industrial de la Región de Murcia en constituir una Comunidad de Gestión, una figura destinada a coordinar la participación de propietarios y Ayuntamiento en la conservación, modernización y prestación de servicios del parque empresarial.
La constitución de la nueva entidad se produce tras la aprobación definitiva de sus estatutos y del convenio regulador. La comunidad permitirá organizar la participación de los titulares de las parcelas en la conservación y mejora del área, así como en la incorporación de servicios complementarios y en su promoción.
El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha señalado que la puesta en marcha de esta primera comunidad «abre una vía de colaboración estable entre empresas y administraciones para cuidar y mejorar unos espacios que son esenciales para la actividad económica».
Según Marín, el objetivo es ofrecer «un marco claro y seguro que facilite nuevas iniciativas», manteniendo la autonomía municipal y el protagonismo de los propietarios de las áreas industriales.
La nueva comunidad integra a los propietarios de las parcelas situadas en una superficie industrial de 28 hectáreas al norte de Molina de Segura, dentro del eje industrial que conforman el municipio y Lorquí.
El parque empresarial cuenta además con conexiones con la autovía MU-32, la A-30 y el corredor mediterráneo a través de la A-33, un emplazamiento que facilita su comunicación con los principales ejes viarios.
Los estatutos aprobados regulan la composición de la entidad, sus órganos de gobierno, las cuotas de participación y los derechos y obligaciones de sus miembros. Por su parte, el convenio firmado con el Ayuntamiento establece las funciones que corresponden a ambas partes en materia de conservación, mantenimiento, financiación y prestación de servicios adicionales.
El acuerdo contempla asimismo la creación de una comisión encargada de realizar el seguimiento de los compromisos asumidos por propietarios y administración municipal.
Este modelo pretende facilitar la creación de comunidades de gestión en otros polígonos para mejorar los servicios, aumentar la competitividad y reforzar su capacidad para atraer inversiones.
El Gobierno regional ultima actualmente el reglamento que desarrollará este sistema, después de que haya concluido el trámite de información pública y audiencia. La normativa concretará los procedimientos y establecerá criterios comunes para los propietarios y ayuntamientos interesados en constituir nuevas comunidades de gestión en otras áreas industriales de la Región.
- Estos son los sitios preparados para ver el eclipse parcial en la Región de Murcia
- La Aemet activa la alerta naranja por tormentas en el Altiplano: Lunes pasado por agua en casi toda la Región de Murcia
- Aviso amarillo por lluvias y tormentas para mañana domingo en casi toda la Región
- Destroza la cara con un puño americano a un hombre de 49 años que salía de echar una Primitiva en Murcia
- Mueren un hombre y una mujer al estrellarse con el coche contra un murete de piedra y azulejos en Murcia
- El zapatero que degolló a su expareja en el centro comercial de Murcia admite ante la jueza el crimen y ya dormirá hoy en prisión
- Las tormentas eléctricas y el granizo provocan incidencias en el centro y el norte de la Región de Murcia
- Detenidos en Totana unos padres por intentar vender a su hija de 2 años a otra pareja que ya había pagado 20.000 euros por la niña