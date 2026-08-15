Más microchips, adopciones y control de colonias felinas en 2026 en Lorca

Lorca cuenta ya con 20.818 animales de compañía identificados mediante microchip, después de registrar 1.238 nuevas identificaciones durante el primer semestre de 2026, una cifra que supera las 1.193 realizadas a lo largo de todo 2025. Las adopciones y las actuaciones de control de las colonias felinas también han aumentado durante los seis primeros meses del año.

Según el balance del Programa Municipal de Animales de Compañía presentado por la concejal de Sanidad, Belén Díaz, de los animales identificados hasta el pasado 21 de julio, 17.611 son perros, 3.087 gatos, 45 hurones y 75 pertenecen a otras especies.

El incremento de las identificaciones incluye también a gatos procedentes de colonias felinas sometidos a las actuaciones municipales de control. El Ayuntamiento mantiene para ello un convenio con el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia que permite a los servicios municipales acceder a la base de datos SIAMU y consultar los animales registrados en el municipio.

Díaz ha destacado que el microchip «es una herramienta esencial para una tenencia responsable», ya que facilita la localización de los propietarios en caso de pérdida y permite mejorar el control y la protección de los animales.

Durante el primer semestre del año, el programa municipal ha atendido además más de 200 consultas ciudadanas relacionadas con protección y bienestar animal, tenencia responsable, recogida y adopción, identificación y gestión de colonias felinas.

89 adopciones en seis meses

Las adopciones también han aumentado. Durante los seis primeros meses de 2026, 89 animales han encontrado una nueva familia, frente a las 125 adopciones contabilizadas durante todo el pasado año.

En paralelo, se ha mantenido el servicio de recogida de animales abandonados o vagabundos, principalmente perros y gatos, así como las intervenciones ante situaciones que podían plantear problemas de seguridad, convivencia o salubridad.

«Cada adopción supone ofrecer una nueva oportunidad a un animal y, al mismo tiempo, contribuir a reducir el abandono», ha señalado Díaz, quien ha incidido en que la incorporación de una mascota a una familia debe responder a una decisión meditada.

Más de cien gatos esterilizados

El programa CER —Captura, Esterilización y Retorno— ha permitido esterilizar a más de un centenar de gatos durante el primer semestre, frente a los 156 intervenidos en todo 2025. Tras su captura, los ejemplares son identificados y esterilizados antes de regresar, en su mayoría, a su ubicación de origen.

Durante este año también se han autorizado dos nuevas colonias felinas, situadas en el Embalse de Camarillas, en el Polígono de La Hoya, y en La Paca. Con ellas, el número de colonias autorizadas en Lorca asciende a 15.

El Ayuntamiento ha organizado asimismo tres cursos de formación para cuidadores de estas colonias con el objetivo de mejorar la gestión de estos espacios.

Por cuarto año consecutivo, el Consistorio ha solicitado además la subvención del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 destinada a la gestión de colonias felinas. La petición se encuentra actualmente pendiente de resolución y, en caso de ser concedida, permitiría reforzar las actuaciones de control poblacional y sanitario y las medidas de bienestar de los gatos comunitarios.

Díaz ha defendido que el método CER permite actuar sobre las colonias atendiendo al «control poblacional, seguimiento sanitario y bienestar animal», junto con la participación de cuidadores formados.

Formación y prevención sanitaria

Las actuaciones municipales se han completado con iniciativas de formación y sensibilización. La empresa Esprineco ha impartido talleres sobre derechos de los animales y normativa de bienestar animal en las asociaciones de vecinos de La Paca y La Escarihuela, además de entre personal de Security 4.

En abril, coincidiendo con la llegada de la primavera, el Ayuntamiento puso en marcha una campaña para recordar a los propietarios la necesidad de reforzar las medidas preventivas frente a los parásitos de los animales de compañía.

La Concejalía de Sanidad recuerda que algunos de estos parásitos y las infecciones que transmiten pueden afectar también a las personas, por lo que la desparasitación y el seguimiento veterinario tienen también una vertiente de protección de la salud pública.

455 perros potencialmente peligrosos censados

Lorca cuenta actualmente con 455 perros potencialmente peligrosos censados y activos. El American Staffordshire Terrier es la raza más numerosa, con 257 ejemplares. En lo que va de año se han concedido 17 nuevas licencias para su tenencia y se han renovado otras 24.

Los servicios correspondientes han llevado a cabo además la vigilancia antirrábica de 12 animales agresores dentro de los protocolos establecidos ante episodios de mordeduras.

El municipio dispone también de cuatro parques caninos, ubicados en San Diego-La Petanca, Rambla de las Chatas, Plaza Virgen de la Amargura y avenida Santa Clara. Estos espacios se limpian tres veces por semana y reciben una reposición anual de arena.

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La concejal de Sanidad ha señalado que el Ayuntamiento continuará trabajando en prevención del abandono, identificación, adopción, control sanitario, formación y gestión de las colonias felinas, buscando compatibilizar el bienestar animal con la salud pública y la convivencia vecinal.