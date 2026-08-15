IU pide al PP más protección para Cabo Cope-Calnegre

Izquierda Unida-Verdes ha reclamado a la concejala de Urbanismo y Medio Ambiente de Lorca, María Hernández, que extienda la protección de la tortuga boba que promueve actualmente el Ayuntamiento a otras medidas de conservación de Cabo Cope-Calnegre y de las especies que habitan este espacio natural.

El concejal de IU-P-AV, Pedro Sosa, ha realizado esta petición a raíz de la campaña de sensibilización sobre la tortuga boba que ha llegado a las playas del municipio y a distintos mupis y marquesinas de la ciudad bajo el lema «Aquí salvamos tortugas».

Sosa ha valorado positivamente la adhesión de la Concejalía de Medio Ambiente a esta iniciativa, aunque considera que entra en contradicción con las posiciones mantenidas por PP y VOX en el Pleno municipal sobre la protección de Cabo Cope-Calnegre.

El edil de IU ha reprochado a Hernández que haya respaldado con su voto iniciativas de ambos grupos contrarias, según sostiene, al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cabo Cope-Calnegre y al Plan de Conservación de la Tortuga Mora.

Sosa también ha recordado una iniciativa aprobada meses atrás por PP y VOX para modificar la protección y los límites del espacio natural. IU sostiene que aquella propuesta era contraria a la legislación autonómica y estatal, así como a resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y al principio de no regresión ambiental, que limita la posibilidad de reducir la protección de espacios naturales ya protegidos.

La reserva marina y la tortuga mora

El representante de IU ha reclamado además avances en la creación de la Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo Cope, una propuesta que, según recuerda, contó inicialmente con el respaldo público de María Hernández.

«Si no se protege el hábitat de la tortuga marina, difícilmente podremos hacernos fotos en los carteles», ha manifestado Sosa, que ha pedido coherencia entre las campañas de concienciación y las políticas de conservación del territorio.

También ha vuelto a referirse al Plan de Conservación de la Tortuga Mora, cuya protección generó debate en el Ayuntamiento. Según Sosa, cuando este asunto llegó al Pleno municipal únicamente recibió el respaldo de uno de los 25 concejales de la Corporación, el representante de IU.

El edil ha vinculado además la conservación de la tortuga boba con la protección de las playas de Calnegre, donde estos ejemplares pueden encontrar zonas adecuadas para el desove. En este sentido, ha denunciado daños ocasionados en los arenales, la vegetación y otros elementos de protección de este entorno.

Sosa ha insistido igualmente en la necesidad de aprobar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo Cope-Calnegre, cuya elaboración, recuerda IU, está prevista desde la Ley 4/1992 de Protección y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia.

El concejal ha reprochado que, 34 años después de aquella norma, el documento continúe sin aprobarse y ha pedido a la responsable municipal de Medio Ambiente que impulse su tramitación desde el Ayuntamiento.

IU considera que la participación municipal en campañas como la dedicada a la tortuga boba debe ir acompañada de medidas para proteger Cabo Cope-Calnegre, avanzar en la reserva marina y desarrollar los planes de conservación de las especies vulnerables presentes en el municipio.

El Gobierno local acusa a Sosa de «manipular» las iniciativas municipales

Tras las críticas de IU, fuentes municipales han rechazado las acusaciones de Sosa y le han reprochado que, a su juicio, recurra «al ataque personal, la descalificación y la manipulación de cualquier iniciativa municipal que no lleve su firma».

Desde el Gobierno local consideran además «especialmente llamativo» que el concejal de IU dedique tiempo a analizar las fotografías y publicaciones en redes sociales de María Hernández y han cuestionado su actividad municipal.

«Es muy fácil escribir comunicados desde una silla durante las vacaciones; bastante más difícil es trabajar cada día, gestionar y poner en marcha actuaciones reales», han señalado fuentes municipales, que han acusado a Sosa de no participar suficientemente en la actividad del Ayuntamiento y le han instado a presentar propuestas «útiles y constructivas».

El Ejecutivo municipal ha defendido que sus políticas de protección y sensibilización ambiental no se limitan a la tortuga boba, sino que incluyen también iniciativas relacionadas con otras especies, como linces y buitres, además de actuaciones de conservación del entorno natural.

Según las mismas fuentes, se han desarrollado actividades de educación ambiental con escolares, campañas de concienciación, acciones relacionadas con especies protegidas y actuaciones destinadas a divulgar y poner en valor el patrimonio natural del municipio.

El Gobierno local ha rechazado asimismo que pueda calificarse de «postureo» la campaña sobre la tortuga boba y ha defendido su utilidad para informar a la población sobre cómo actuar ante la presencia de tortugas marinas en las costas.

«Si para él concienciar a la población sobre la protección de una especie vulnerable es “postureo”, quizá el problema no esté en la campaña, sino en su necesidad permanente de desacreditar absolutamente todo lo que hacen los demás», han respondido las fuentes municipales.

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Por último, desde el equipo de Gobierno han emplazado a Sosa a trasladar al Ayuntamiento «propuestas serias, viables y constructivas» sobre la protección del medio ambiente y el patrimonio natural del municipio.