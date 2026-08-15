La crisis de Gobierno en Las Torres de Cotillas se agrava con la dimisión de la concejala de festejos

Los terremotos no solo tienen lugar en la tierra, el Gobierno de Las Torres de Cotillas ha experimentado varios 'movimientos telúricos' en los últimos meses.

La última concejalía en caer ha sido la de festejos. Manuela Sarabia, encargada, ha anunciado su dimisión por "motivos de salud". Sin embargo, según indicó el concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil -Pablo Alberto Ruiz Sánchez-, esta es la quinta baja que tiene lugar dentro del Ejecutivo municipal. Y todas, tal y como comunicó, por "desavenencias con el alcalde".

También hay que recordar la dimisión de Isabel María Zapata, exportavoz del partido verde investigada como presunta autora de un delito de prevaricación administrativa. Cabe recordar que el caso involucra también a Amelia Pérez Baño, actual concejala de Barrios y Pedanías, Edificios Públicos y Transparencia.

Dimisión de Manuela Sarabia

La antigua responsable de los festejos, que presentó su dimisión el pasado martes en el registro del Ayuntamiento, en este municipio de la Región de Murcia anunció su renuncia a través de sus perfiles oficiales en redes sociales. En ellos se dirigió a la ciudadanía para explicar las razones por las que 'abandona el barco'.

Al principio del escrito explica que en los últimos tiempos ha sufrido problemas de salud. Subrayó que se encuentra de baja médica desde el pasado 6 de junio, momento en el que el alcalde asumió las competencias.

Sarabia afirma que decidió dar el paso al lado porque vio que sus problemas de salud se alargaban y no le permiten estar al "cien por cien". Por último concluyó dando las gracias sus compañeras y a los vecinos por el "cariño y la confianza". Asimismo deseó "lo mejor" la persona que la sustituirá. En el siguiente despiece se encuentra el mensaje íntegro que colgó Sarabia en sus redes.

Queridos vecinos, compañeros y amigos de Las Torres de Cotillas: Os escribo para contaros que, por motivos de salud, estoy de baja médica desde el 6 de junio y el Alcalde asumió mis competencias. Al ver que esto se alarga y no puedo estar al cien por cien, he decidido dar un paso a un lado. Por eso, el pasado martes presenté mi dimisión en el registro del Ayuntamiento. Sé que el papeleo del relevo tardará un tiempo. Aun así, no quiero esperar para dar las gracias de corazón a mis compañeros de corporación, a las peñas festeras, a las AMPAS y a la FAMPA por todo su cariño y confianza. Por último, le deseo lo mejor a la persona que me va a sustituir. Su éxito será el de todo nuestro pueblo. Un abrazo muy fuerte,

El Concejal de Seguridad pide la dimisión del alcalde

El concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Pablo Alberto Ruiz Sánchez, ha aprovechado esta ocasión para pedir la dimisión del alcalde, Pedro José Noguera. El ex de Vox considera que el Gobierno de Noguera es insostenible ante tantas dimisiones y la presencia de una "concejala imputada por prevaricación".

En esta línea, atribuye a "desavenencias" las cinco dimisiones que se han producido por parte del PP. Por otra parte, exige que el alcalde de un paso al lado porque "no puede ser mandatario con un mando a distancia desde Cartagena que es donde vive". Añade que "no aparece por Las Torres de Cotillas y presiona a sus concejales para que saquen su trabajo aunque sea de forma ilegal".

Pedro José Noguera respondió a esta redacción que "el que tendría que dimitir es el concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil" que "por algo ha perdido sus competencias". Asimismo, añadió que lo más importante en estos instantes es la salud de Manuela Sarabia.

Este concejal rompió con Vox el pasado mes de abril por la investigación que se está llevando a cabo contra Isabel María Zapata y Amelia Pérez Baño. En su momento el político indicó en su cuenta de Facebook que quería dejar clara su desvinculación con respecto a estos delitos.

Pablo Alberto Ruiz, concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en Las Torres de Cotillas / L.O.

Caso de prevaricación

La investigación por el caso de prevaricación administrativa sigue abierta por el Juzgado de Instrucción de Molina de Segura contra Isabel María Zapata y Amelia Pérez Baño.

Se trata de la presunta contratación irregular de más de 270.000 euros para las fiestas de Las Torres de Cotillas en 2023. La investigación se centra, principalmente en descubrir si los contratos fueron fragmentados para evitar la celebración de un concurso público y asignar a dedo quién se hacía con ellos.

Dimisión a las puertas de las fiestas

La dimisión de la concejala se produce a pocos días del inicio de las fiestas patronales del municipio. Estas festividades empezarán el próximo 21 de agosto. Y durante los preparativos ha sido el alcalde, Pedro José Noguera, quien se ha hecho cargo del asunto.

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Con esta dimisión se entiende su ausencia en el pistoletazo de salida que darán, en el auditorio municipal Juan Baño, varias personalidades de la Región de Murcia. El alcalde del pueblo le indicó a esta redacción, si bien no es "de buen agrado", la renuncia no supone grandes daños para el normal desarrollo de la festividad.