Blanca da el salto a la gestión inteligente de su salud ambiental

El Ayuntamiento de Blanca ha iniciado la implantación de un sistema inteligente para controlar y mejorar la salud ambiental de sus calles. Esta iniciativa consiste en la combinación de sensores IoT y una plataforma de datos para analizar en tiempo real tanto la calidad del aire como los niveles de ruido del entorno.

Al integrar sensores especializados, el Consistorio obtiene una visión clara de su realidad ambiental, permitiéndole anticipar focos de contaminación y actuar de forma ágil.

En esta ocasión, la colocación de los dispositivos se ha planificado estratégicamente junto al CEIP Virgen del Pilar y la Residencia Virgen de Los Dolores, con el objetivo de proteger de forma prioritaria a los sectores de la ciudadanía más vulnerables frente a los efectos del ruido perjudicial y la polución atmosférica.

Tecnología al servicio del municipio

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 25.030,99 euros, contempla la colocación de dos estaciones de medición denominadas Smart Spots. Estos dispositivos están preparados para resistir las condiciones del clima exterior y disponen de protección contra golpes o intentos de manipulación fraudulenta.

A través de sus sensores, los equipos analizarán de forma continua la presencia de gases y partículas de polvo fino en suspensión (como NO2, O3, CO, SO2 y partículas PM1, PM2.5 y PM10), siguiendo los baremos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Del mismo modo, incorporan un medidor acústico de gran precisión que registrará la contaminación por ruido tanto de día como de noche. Esto permitirá vigilar de cerca el descanso de los vecinos y reaccionar de forma inmediata ante niveles de ruido perjudiciales en entornos tan sensibles.

Apuesta por la sostenibilidad

Toda la información que recojan estos medidores urbanos viajará de forma automática a través de la red móvil convencional hacia la plataforma central de la Región de Murcia, dentro de la iniciativa informática regional SmartRegion. Este paso asegura que los datos se almacenen y procesen bajo los estándares más estrictos de seguridad y confidencialidad exigidos por la ley nacional.

Esta actuación sitúa a Blanca en la vanguardia de los municipios saludables y comprometidos con el medio ambiente. El proyecto se alinea de forma directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, impactando de forma directa en el ODS 3 (Salud y Bienestar) y el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), además de cumplir las directrices del Pacto Verde Europeo.

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El suministro e instalación de este moderno equipamiento informático e integral está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), bajo la iniciativa ‘SmartRegion Murcia Ayudas a Ayuntamientos 2024’, y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM).