Más de 600 sodales llevarán a Fortuna dos mil años atrás

Más de 600 sodales participarán este sábado, 15 de agosto, en el XXVIII Grandioso Desfile Íbero-Romano de Fortuna, el acto central de las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos, declaradas de Interés Turístico Regional. La cita comenzará a las 19.30 horas y reunirá durante unas dos horas y media a las once asociaciones festeras del municipio.

Carrozas, ballets, coreografías, bandas de música y gladiadores acompañarán a los participantes, ataviados con vestimentas de época, en un recorrido que evocará el pasado íbero y romano de Fortuna y su vinculación histórica con las aguas mineromedicinales.

El desfile partirá de la avenida Juan Carlos I y continuará por las calles Purísima, plaza Primero de Mayo, avenida Juan Ramón Jiménez, avenida Salzillo y avenida Salvador Allende, antes de concluir en el Campamento Festero.

Organizado por la Federación de Sodales Íbero-Romanos junto con las once asociaciones festeras, el desfile constituye uno de los principales atractivos de unas celebraciones que este año vuelven a poner el foco en su aspiración de conseguir la Declaración de Interés Turístico Nacional.

La celebración podrá seguirse además en directo a través de 7 TV Región de Murcia, lo que permitirá ampliar la difusión del desfile más allá del municipio.

Las once ninfas, protagonistas

La Festera del Año 2026, Josefa de los Reyes Riquelme Cutillas, será la encargada de portar la Bandera de la Federación, símbolo de unión de los sodales. Abrirá el desfile junto a su asociación festera, los Sodales de Júpiter.

También tendrán un papel destacado las once ninfas que representan a las asociaciones, que estrenarán para la ocasión trajes inspirados en las épocas íbera y romana.

Por orden de desfile, participarán Laura Serrano Martínez, Ninfa de Júpiter; Lucía Cutillas Lozano, de Esculapio; Ainhoa Viala Lozano, de Poseidón; Sonia Belda Herrero, de Cástor y Pólux; Paula Galiano Sánchez, de Tánatos; Nerea Franco Martínez, de Apolo; Claudia López Gómez, de Baco; Carla Picó Fernández, de la Diosa Fortuna; Irene Gil Belda, de Venus; Andrea Gil Draga, de Minerva, y Ana Olmeda Maestre, de Vulcano.

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La Federación de Sodales Íbero-Romanos confía en que la XXVIII edición vuelva a convertir el desfile en uno de los momentos más multitudinarios de las fiestas y contribuya a reforzar la proyección exterior de una celebración que cada agosto recrea en las calles de Fortuna parte de su pasado histórico.