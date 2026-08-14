VOX reclama a la CHS la limpieza urgente del Guadalentín

VOX reclamará a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la limpieza inmediata del cauce del río Guadalentín ante el riesgo de inundaciones asociado a posibles episodios de lluvias torrenciales. La formación ha anunciado que registrará una iniciativa en la Asamblea Regional para exigir esta actuación.

El portavoz de VOX en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha realizado el anuncio en Lorca acompañado por diputados regionales y por la primera teniente de alcalde y portavoz de VOX Lorca, Carmen Menduiña.

Martínez Alpañez ha denunciado el estado que, a juicio de su formación, presentan cauces, montes y ramblas y ha atribuido esta situación a una política basada en lo que calificó de «fanatismo climático».

El dirigente de VOX ha vinculado además la necesidad de reforzar las tareas preventivas con las consecuencias de episodios como la DANA de Valencia y los incendios de Almería, cuya gestión ha criticado. «La prevención es una obligación del Gobierno regional, del Gobierno nacional y, en este caso, de la Confederación Hidrográfica del Segura. No se puede jugar con la vida de los ciudadanos», ha afirmado.

Por su parte, Carmen Menduiña ha pedido una actuación urgente tanto en el cauce del Guadalentín como en las ramblas del municipio y ha acusado a la CHS de falta de responsabilidad en su mantenimiento.

«Desde VOX exigimos que este cauce sea inmediatamente limpiado por la Confederación Hidrográfica del Segura. Estamos en el mes de agosto y las lluvias previstas para septiembre hacen imprescindible actuar ya», ha señalado.

La portavoz municipal ha recordado además los episodios de inundaciones sufridos históricamente en Lorca y ha defendido que las medidas de prevención deben priorizar la seguridad de la población.

Noticias relacionadas

«Que dejen el falso ecologismo y vengan a limpiar, porque en Lorca sabemos por experiencia que está en juego la vida de las personas», ha concluido Menduiña.