Fiestas
La Fuente del Vino de este año simboliza la capital de la Monastrell
Bajo el lema “Jumilla, capital de la Monastrell”, así se presenta este año el símbolo de la Fuente del Vino de Jumilla, según la concejala delegada de festejos y turismo, Asunción Navarro Miralles.
Se trata de uno de los momentos más esperados del año: conocer el motivo de la Fuente del Vino, icono principal de las fiestas que cuenta con la colaboración de la concejalía de obras y servicios del Ayuntamiento de Jumilla. Se ha dotado de nuevas barricas que recubren los chorros del Vino. Una recreación fidedigna del cartel de las Fiestas patronales.
El racimo de la uva Monastrell representa la silueta del término municipal y la fuente en general simboliza las raíces, el alma, el campo, la tierra y la elaboración de la uva en la capital de la Monastrell en las bodegas del término municipal de Jumilla.
Hoy día grande, en Jumilla
La 53 fiesta de la Vendimia se iniciaba noche con la fuente del Vino. Los actos continúan hoy con una misa a la patrona (12 horas) y una solemne procesión por las calles de Jumilla, en honor a la Virgen de la Asunción; a las 10 horas comienza el 46 Cross del Vino con salida y meta del pabellón municipal de deportes Carlos García Ruiz.
A lo largo de la semana se sucederán las actividades de tipo cultural, religiosas, musicales y deportivas.
Tres grandes cabalgatas en torno al Vino: Domingo, la infantil; jueves, la tradicional y sábado, 23 la Gran Cabalgata del Vino.
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