Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EspinardoMilitar detenido CartagenaEl otro AlcarazMariano GarcíaFiestas La Algameca ChicaSupermercados 15 de agosto
instagramlinkedin

Fiestas

La Fuente del Vino de este año simboliza la capital de la Monastrell

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José García

Bajo el lema “Jumilla, capital de la Monastrell”, así se presenta este año el símbolo de la Fuente del Vino de Jumilla, según la concejala delegada de festejos y turismo, Asunción Navarro Miralles.

Se trata de uno de los momentos más esperados del año: conocer el motivo de la Fuente del Vino, icono principal de las fiestas que cuenta con la colaboración de la concejalía de obras y servicios del Ayuntamiento de Jumilla. Se ha dotado de nuevas barricas que recubren los chorros del Vino. Una recreación fidedigna del cartel de las Fiestas patronales.

El racimo de la uva Monastrell representa la silueta del término municipal y la fuente en general simboliza las raíces, el alma, el campo, la tierra y la elaboración de la uva en la capital de la Monastrell en las bodegas del término municipal de Jumilla.

Hoy día grande, en Jumilla

 La 53 fiesta de la Vendimia se iniciaba noche con la fuente del Vino. Los actos continúan hoy con una misa a la patrona (12 horas) y una solemne procesión por las calles de Jumilla, en honor a la Virgen de la Asunción; a las 10 horas comienza el 46 Cross del Vino con salida y meta del pabellón municipal de deportes Carlos García Ruiz.

A lo largo de la semana se sucederán las actividades de tipo cultural, religiosas, musicales y deportivas.

Noticias relacionadas

Tres grandes cabalgatas en torno al Vino: Domingo, la infantil; jueves, la tradicional y sábado, 23 la Gran Cabalgata del Vino.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los sitios preparados para ver el eclipse parcial en la Región de Murcia
  2. La Aemet activa la alerta naranja por tormentas en el Altiplano: Lunes pasado por agua en casi toda la Región de Murcia
  3. Aviso amarillo por lluvias y tormentas para mañana domingo en casi toda la Región
  4. La hermana de la mujer asesinada en un centro comercial de Murcia: 'Era una persona maravillosa y conocer a ese psicópata fue su perdición
  5. Destroza la cara con un puño americano a un hombre de 49 años que salía de echar una Primitiva en Murcia
  6. Mueren un hombre y una mujer al estrellarse con el coche contra un murete de piedra y azulejos en Murcia
  7. Cosen a puñaladas a un joven de 22 años de madrugada en una calle de Los Narejos
  8. El zapatero que degolló a su expareja en el centro comercial de Murcia admite ante la jueza el crimen y ya dormirá hoy en prisión

La Fuente del Vino de este año simboliza la capital de la Monastrell

Todo lo que debes saber de 'Elipsión', el espectáculo que transformará Santiago de la Ribera en un universo futurista de luz y tecnología

Todo lo que debes saber de 'Elipsión', el espectáculo que transformará Santiago de la Ribera en un universo futurista de luz y tecnología

El Águila de la Academia General del Aire sale restaurada a la entrada de San Javier

Cae en Lorca un grupo que suplantaba empresas para estafar a proveedores de cinco provincias

Cae en Lorca un grupo que suplantaba empresas para estafar a proveedores de cinco provincias

Cientos de vecinos exigen un centro de salud con atención 24 horas

Cientos de vecinos exigen un centro de salud con atención 24 horas

Extinguido el incendio del Cerro Maestre en Jumilla tras calcinar 115 hectáreas

Extinguido el incendio del Cerro Maestre en Jumilla tras calcinar 115 hectáreas

El PSOE critica el "deplorable" estado de Las Alamedas en Lorca

El PSOE critica el "deplorable" estado de Las Alamedas en Lorca

El PSOE propone nombrar Hijo Adoptivo de Águilas a Ginés García Millán

El PSOE propone nombrar Hijo Adoptivo de Águilas a Ginés García Millán
Tracking Pixel Contents