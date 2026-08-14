Los Alcázares
Cientos de vecinos exigen un centro de salud con atención 24 horas
Junto a los vecinos estuvo el alcalde de la localidad
Cientos de vecinos de Los Alcázares se volvieron a concentrar ayer para exigir un centro de salud que preste atención las veinticuatro horas en el municipio. Entre el sonido de los silbatos de los manifestantes, se pudieron escuchar las palabras del alcalde de la localidad, Mario Cervera, que estuvo acompañado por toda la corporación municipal. "En el Ayuntamiento de Los Alcázares hay unanimidad para exigir un centro de salud veinticuatro horas, no hay diferencias de color", afirmó el primer edil, que agradeció a los vecinos su presencia. También pronunciaron unas palabras médicos jubilados, que hicieron hincapié en que la población del municipio se ha multiplicado en las últimas décadas, representantes sindicales de CC OO y vecinas afectadas.
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