El Águila de la Academia General del Aire sale restaurada a la entrada de San Javier

El Ayuntamiento de San Javier y la Academia General del Aire y del Espacio han inaugurado este viernes la escultura del Águila instalada junto al acceso a la Academia, tras su restauración y traslado desde el interior de las instalaciones militares a un espacio abierto a los ciudadanos.

La escultura fue creada en los años 90 por el coronel José Carlos García Verdugo Fernández Sanguino con la colaboración de personal de la Academia y permanece vinculada a la historia de la institución y del municipio.

El acto ha contado con la participación de la teniente de alcalde María Dolores Ruiz, el coronel José Carlos García Verdugo, hijo del autor de la obra, el coronel director de la Academia General del Aire y del Espacio, Luis Felipe González Asenjo, y el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, según ha informado el Consistorio.

Durante la presentación, García Verdugo ha recordado que la escultura surgió a comienzos de los años 90 a partir de una conversación entre su padre y el entonces director de la Academia. En su elaboración participaron también Juan Gallego y Adolfo Jiménez, soldadores de la institución, en un proceso que se prolongó durante cerca de un año.

Por su parte, el coronel director de la Academia ha explicado que el traslado al exterior surgió durante una visita junto al alcalde a las obras del aparcamiento. La nueva ubicación permite que la escultura pueda ser contemplada por los ciudadanos fuera del recinto militar.

González Asenjo ha señalado que "el águila forma parte del emblema de la Academia" y ha destacado el vínculo entre la institución y el municipio: "La Academia no se entiende sin San Javier y San Javier tampoco se entiende sin la Academia".

El alcalde de San Javier ha relacionado la escultura con la historia compartida entre el municipio y la Academia General del Aire, con más de 80 años de relación, y ha recordado que las águilas también forman parte del escudo heráldico de San Javier.

Durante el acto se ha descubierto la placa del monumento, que conserva la placa original que acompañaba a la escultura en el interior de las instalaciones de la Academia. La inauguración ha concluido con una fotografía institucional junto a la pieza restaurada.