El PSOE propone nombrar Hijo Adoptivo de Águilas a Ginés García Millán

El Grupo Municipal Socialista de Águilas ha anunciado que llevará al Pleno ordinario de agosto una moción para iniciar el expediente de nombramiento del actor de Puerto Lumbreras Ginés García Millán como Hijo Adoptivo de Águilas, en reconocimiento a su trayectoria artística y, especialmente, al profundo vínculo personal y sentimental que mantiene con el municipio aguileño.

El socialista José Antonio Consentino, concejal de Cultura del consistorio aguileño, destacó que "este reconocimiento cobra un significado especial en 2026, año del centenario del nacimiento de Paco Rabal, figura universal de Águilas y uno de los grandes referentes de la interpretación española", con quien mantenía una gran amistad Ginés García Millán, quien, nacido en Puerto Lumbreras en 1964, cuenta con una destacada trayectoria en teatro, cine y televisión, con trabajos en producciones como 'Periodistas', 'Herederos', 'Isabel', 'Velvet' o 'El Cid'.

Pero, para el Grupo Municipal Socialista aguileño, son especialmente importantes sus vínculos con Águilas, localidad donde desde pequeño pasa largas temporadas, donde mantiene fuertes lazos familiares y de amistad, y de la que se ha convertido en un auténtico embajador. De hecho, fue pregonero del Carnaval de Águilas en el año 2019.

Su relación con Paco Rabal constituye también uno de los pilares de la propuesta. Ambos compartieron admiración y respeto profesional y han interpretado personajes tan emblemáticos como Don Juan Tenorio y Max Estrella. Además, Ginés García Millán está participando activamente en los actos del centenario de Paco Rabal.

"Ginés García Millán ha demostrado durante toda su vida su amor por Águilas y se ha convertido en uno de sus mejores embajadores. Este reconocimiento supone también poner en valor, coincidiendo con el centenario de Paco Rabal, la continuidad de una tradición artística que forma parte de nuestra identidad", señaló Consentino.

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La moción propone iniciar el expediente administrativo para la concesión del título de Hijo Adoptivo y, una vez aprobado definitivamente, celebrar un acto institucional solemne de entrega de la distinción.