El PSOE critica el "deplorable" estado de Las Alamedas en Lorca

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Carlos Segura, ha denunciado el "deplorable" estado de conservación de Las Alamedas, un espacio del municipio que, según sus palabras, se ha convertido en "un auténtico desastre" por la inacción del equipo de gobierno local de PP y Vox.

Segura ha alertado de que un entorno destinado al disfrute ciudadano y configurado como un pulmón verde para Lorca está generando serios inconvenientes a los viandantes. "El polvo forma una nube imposible de respirar", ha afirmado el edil, que califica como "inaceptable" la falta de mantenimiento básico en una zona tan concurrida.

Por ello, el PSOE exige al alcalde, Fulgencio Gil, y a su equipo de gobierno, que adopten soluciones de forma urgente. Entre las medidas reclamadas, el edil ha instado a que "se rieguen con frecuencia estas vías de paseo para evitar el polvo constante en suspensión" y se ponga fin a las molestias respiratorias y de limpieza que sufren los transeúntes.

Asimismo, Segura ha criticado el deterioro de las infraestructuras en el lugar, "lleno de baches y abandonado". Además, ha rechazado que los trabajos de alta velocidad sirvan de justificación para el abandono del área: "Las obras del AVE no pueden ser la excusa, porque si las arreglan para las fechas señaladas, también pueden hacerlo el resto del año", ha recalcado Segura.

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En respuesta a las palabras del edil socialista, fuentes municipales han señalado que Las Alamedas se encuentran en buen estado y no son "ni un desastre ni un problema para Lorca", ya que "el único problema al que están sometidas son las inclemencias a consecuencia de las obras de soterramiento". "Aunque el concejal socialista pueda estar de vacaciones, los servicios de limpieza y mantenimiento municipales se encuentran activos, y con esta intervención se ha colado totalmente", han concluido las mismas fuentes.