El Palacio de Guevara de Lorca estrena refrigeración para combatir el calor y proteger sus obras

El Palacio de Guevara de Lorca cuenta desde este verano con un nuevo sistema de refrigeración destinado a reducir las elevadas temperaturas que se alcanzan en algunas de sus estancias durante los meses de mayor calor. La actuación busca mejorar el confort de quienes recorren el monumento y, al mismo tiempo, favorecer la conservación del mobiliario histórico, las obras de su pinacoteca y los elementos textiles que alberga el inmueble.

El Ayuntamiento de Lorca ha instalado 12 enfriadores evaporativos con humidificación, capaces de reducir la temperatura ambiente entre seis y siete grados, según ha informado este miércoles el concejal de Cultura y Turismo, Santiago Parra. La inversión realizada asciende a 2.800 euros.

La elección de este sistema responde a las limitaciones derivadas de la protección patrimonial del Palacio de Guevara, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La instalación permite mejorar las condiciones térmicas del edificio sin tener que acometer una climatización convencional que requiera obras complejas o intervenciones permanentes sobre su estructura.

«Nos encontrábamos ante el reto de actuar en un edificio histórico declarado Bien de Interés Cultural, donde cualquier intervención de carácter permanente debe ser especialmente respetuosa con el inmueble», ha explicado Parra. El edil ha destacado que la solución adoptada permite obtener «una mejora térmica muy significativa sin realizar obras ni alterar la configuración del Palacio».

Los nuevos equipos cuentan con depósitos de agua de 36 litros, una potencia de refrigeración de 90 vatios y tres velocidades de funcionamiento. También disponen de panel de control táctil y mando a distancia, además de aviso de nivel bajo de agua y protección frente al sobrecalentamiento.

Otra de sus características es que incorporan ruedas, lo que permite trasladarlos entre las distintas dependencias del Palacio de Guevara y adaptar su funcionamiento a las necesidades de cada espacio. De esta forma, los dispositivos pueden emplearse en las estancias donde las temperaturas sean más elevadas o donde resulte más necesario mejorar las condiciones ambientales.

La medida persigue un doble objetivo. Por un lado, busca que tanto lorquinos como turistas puedan recorrer las distintas salas con una temperatura más agradable, especialmente durante las jornadas estivales en las que el calor se hace más intenso. Por otro, la generación controlada de humedad asociada al sistema evaporativo permite disponer, según el Consistorio, de unas condiciones ambientales más favorables para los bienes históricos que forman parte de las colecciones del Palacio.

Las altas temperaturas que se alcanzaban durante el periodo estival suponían un factor desfavorable para la conservación de algunos de los elementos presentes en el edificio, entre ellos el mobiliario histórico, las obras de arte que integran su pinacoteca y los numerosos textiles distribuidos por sus dependencias.

«Estamos hablando de un edificio que cuenta con un importante legado artístico e histórico que tenemos la responsabilidad de preservar para las próximas generaciones. Cada medida que permita mejorar las condiciones de conservación de estas piezas es también una inversión en la protección de nuestro patrimonio», ha señalado el concejal.

Parra ha recordado además que el Palacio de Guevara se ha consolidado, tras su recuperación y reapertura, como uno de los monumentos más visitados de Lorca y uno de los principales atractivos turísticos del casco urbano. El inmueble se ha convertido así en una de las paradas destacadas para quienes recorren el conjunto histórico de la ciudad.

El responsable municipal de Cultura y Turismo ha defendido que la actuación permite responder, con una inversión contenida, a un problema especialmente acusado durante los meses de verano y hacerlo mediante una solución compatible con las características y el grado de protección patrimonial del inmueble.

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«Seguimos incorporando soluciones que nos permiten cuidar nuestro patrimonio y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia de mayor calidad a los miles de lorquinos y visitantes que cada año descubren uno de los grandes tesoros monumentales de nuestra ciudad», ha concluido Parra.