Lorca refuerza la lucha contra la plaga de galeruca en los olmos

El Ayuntamiento de Lorca realizará este viernes, 14 de agosto, un nuevo tratamiento fitosanitario en distintas zonas verdes del municipio para combatir la presencia de galeruca en ejemplares de olmo común (Ulmus minor). Los trabajos comenzarán a las 22.00 horas y se prolongarán hasta el sábado 15 de agosto.

La actuación afectará a diferentes puntos del casco urbano, entre ellos Casa Mula, la carretera de Águilas, la carretera de La Pulgara, el paseo Virgen de las Huertas, Puente Alto y las alamedas Corregidor Lapuente, Margarita Lozano, Ramón y Cajal y La Constitución.

El tratamiento también se desarrollará en Fuerzas Armadas, a la altura del parque Sancho Dávila; Poeta Para Vico; Alameda Fajardo Bravo y Alameda de Los Tristes, según ha informado este miércoles el concejal de Parques y Jardines, Antonio David Sánchez.

La intervención tiene como finalidad frenar la presencia de la galeruca, una plaga endémica que afecta a los olmos y cuya proliferación se ve favorecida por las condiciones de sequía y por las temperaturas benignas que se registran en la zona.

El responsable municipal de Parques y Jardines ha explicado que el tratamiento pretende actuar «de manera preventiva y eficaz» frente a esta plaga y contribuir así a preservar el buen estado del arbolado y garantizar un adecuado mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad.

Con motivo de los trabajos, el Ayuntamiento ha pedido a los vecinos de las áreas próximas a los lugares donde se aplicará el tratamiento que extremen las precauciones durante el tiempo que duren las actuaciones.

Entre las recomendaciones figura mantener cerradas las ventanas de las viviendas cercanas, evitar tender ropa en el exterior y retirar animales domésticos, jaulas, comederos y bebederos de patios, balcones y terrazas hasta que hayan concluido las tareas fitosanitarias.

La empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes del casco urbano y de los colegios será la encargada de ejecutar los trabajos. Según ha indicado el Consistorio, durante la actuación se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar el correcto desarrollo del tratamiento y reducir al mínimo las posibles molestias o afecciones a viandantes y residentes.

El concejal ha insistido en la necesidad de este tipo de intervenciones para proteger el arbolado urbano frente a las plagas y mantener en buenas condiciones los ejemplares existentes en parques, jardines, avenidas y otros espacios públicos.

Sánchez ha agradecido además «la colaboración y comprensión de los vecinos» durante el desarrollo de los trabajos y ha señalado que se trata de actuaciones necesarias para el cuidado y conservación de los árboles de la ciudad.

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El tratamiento comenzará, por tanto, durante la noche del viernes y continuará hasta el sábado, con actuaciones concentradas en aquellos enclaves en los que se ha detectado la necesidad de intervenir sobre los olmos afectados por la galeruca.