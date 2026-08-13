Águilas se prepara para sus citas veraniegas más tradicionales

Los días más importantes de verano en Águilas, con las fiestas más populares y tradicionales, se celebran este fin de semana coincidiendo con el Día de la Virgen, con citas centenarias como la regata de botes a remo y la cucaña que se celebrarán este sábado 15 de agosto en la bahía de Levante, o el partido de fútbol entre los primeros equipos de Lorca y Águilas, que se están enfrentando desde 1901, que en 1996 adquirió la denominación de Trofeo Playa y Sol.

Unos días que comenzarán este viernes, víspera de la festividad, con el tradicional Castillo de Fuegos Piromusicales, que citará en las zonas altas de la ciudad costera, como en el Cabezo de La Calica o en las zonas altas del Hornillo, a miles de personas. Pero sobre todo será en las playas y paseos de la bahía de Levante en donde se concentre el mayor número de personas. "Es muy difícil calcular las personas que pueden ver el espectáculo pirotécnico, hay tantas personas por todo lados que es muy complicado hacer un cálculo", apuntaba el alcalde, Cristóbal Casado, a esta redacción.

Desde primera hora de la mañana son miles de personas las que comienzan a coger sitio en las playas, donde pasan la jornada, quedándose pequeñas las playas conforme avanza el día, al igual que los paseos de la bahía. Parte del Paseo de Parra se cierra al tráfico para facilitar el tránsito de las personas. Tal es la afluencia de personas para ver el espectáculo pirotécnico que desde Policía Local se prepara un dispositivo especial en torno a las entradas y salidas de la ciudad por la zona de levante.

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Todo para, después de una jornada de fiesta playera, presenciar una Castillo de Fuegos Piromusicales. Promusicales puesto que se une el espectáculo pirotécnico con una selección musical a través de grandes equipos de música de los carnavales situados estratégicamente a lo largo de la bahía creando un ambiente muy particular. Durante media hora lanzará la Pirotecnia Ferrandez desde el puerto Pesquero, el Pico de L´Aguilica y desde el mar, más de 600 kilos de material pirotécnico que finalizará con el Canto a Águilas y una gran palmera imperial.