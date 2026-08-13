Abierto el plazo para solicitar el servicio de conciliación de los sábados en San Javier

El Ayuntamiento de San Javier ha abierto el plazo para solicitar plaza en una nueva edición de 'Sábados que cuidan', un servicio municipal destinado a facilitar la conciliación familiar durante los fines de semana. Las familias interesadas podrán presentar sus solicitudes del 12 al 17 de agosto.

La iniciativa, incluida en el Plan Corresponsables, está dirigida a familias con hijos de entre 6 y 12 años escolarizados en Educación Primaria durante el curso 2026/2027. También podrán participar menores de 5 años que vayan a comenzar primero de Primaria.

El programa se desarrollará en la Biblioteca de San Javier desde el próximo 5 de septiembre hasta el 19 de diciembre, todos los sábados excepto el 5 de diciembre. El horario establecido será de 09.00 a 14.00 horas.

La concejal de Derechos Sociales, María del Mar Pérez Mateo, ha presentado este miércoles una nueva edición del servicio, concebido para ofrecer a las familias una alternativa de atención a los menores durante las mañanas de los sábados y favorecer así la conciliación de las responsabilidades laborales, familiares y personales.

Para la adjudicación de las plazas se tendrá en cuenta de manera preferente el nivel de renta de las unidades familiares. Posteriormente se valorarán otras circunstancias, entre ellas pertenecer a una familia monoparental, ser víctima de violencia de género, contar con personas con discapacidad en la unidad familiar o encontrarse en riesgo de exclusión social.

También tendrán consideración preferente los solicitantes de asilo y aquellas familias que tengan que asumir otras responsabilidades relacionadas con los cuidados.

Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de San Javier, así como de manera presencial en el Registro municipal, para lo que será necesario solicitar cita previa a través del teléfono 610 395 841.

Otra de las vías habilitadas será Servicios Sociales, también mediante cita previa, que puede solicitarse a través del teléfono 968 190 782.

El Ayuntamiento ha precisado además que las familias que ya hayan participado en la Escuela Municipal de Verano 2026 o que hayan solicitado plaza en el Aula Matinal 2026/2027 no tendrán que volver a aportar aquella documentación que ya figure en poder de la administración municipal.

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Con esta nueva convocatoria, «Sábados que cuidan» volverá a ofrecer durante los últimos meses del año un recurso dirigido específicamente a las familias con menores en edad escolar, con actividades concentradas en las mañanas de los sábados y en un espacio municipal como la Biblioteca de San Javier.