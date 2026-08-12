Cobatillas la Vieja reanuda sus excavaciones para desvelar la vida de los íberos que habitaron la Región

El próximo lunes 17 de agosto se reanudarán los trabajos arqueológicos en el poblado ibérico de Cobatillas la Vieja, situado en la Sierra del Balumba, con el objetivo de avanzar en el conocimiento de la vida cotidiana de las comunidades que habitaron el Valle del Segura durante la protohistoria, en una nueva campaña desarrollada por la Asociación Patrimonio Santomera en colaboración con el Ayuntamiento.

La campaña contará con la participación de una docena de estudiantes de la Universidad de Murcia y de otras universidades españolas, que tomarán parte en un campo de trabajo formativo organizado a través del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Región de Murcia, a través de su sección de Arqueología.

Los trabajos de este año, que se extenderán hasta el miércoles 26 de agosto, se centrarán en la excavación de viviendas y edificios funcionales del poblado ibérico, continuando las investigaciones desarrolladas en campañas anteriores. En los últimos años, las actuaciones han permitido avanzar en el estudio de un edificio de grandes dimensiones y han aportado información de gran valor sobre la organización social, económica y doméstica de los antiguos habitantes de este enclave.

Las primeras prospecciones realizadas en Cobatillas la Vieja marcaron el inicio de una línea de investigación que ha ido creciendo de forma progresiva y que ha convertido al yacimiento en una referencia para el estudio del mundo íbero en la Región de Murcia. La nueva campaña permitirá seguir profundizando en el conocimiento de las costumbres, formas de vida y relaciones sociales de estas comunidades, contribuyendo al avance de la investigación arqueológica en el sureste peninsular.

Un proyecto estratégico para la conservación del patrimonio

Las actuaciones forman parte de ‘Santomera Milenaria’, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Santomera para el estudio, protección y puesta en valor de los principales yacimientos arqueológicos y elementos etnográficos del municipio. El proyecto cuenta con el apoyo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Más allá de las excavaciones, la iniciativa incluye una importante vertiente divulgativa y educativa. A lo largo del año se organizan visitas guiadas, talleres escolares y actividades de recreación histórica que acercan el patrimonio arqueológico a la ciudadanía y fomentan la concienciación sobre la necesidad de proteger y conservar estos bienes culturales.

La Sierra del Balumba, un espacio de gran valor histórico y natural

La Sierra del Balumba, declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica, reúne un extraordinario conjunto de valores patrimoniales, naturales, geológicos y etnográficos. En ella se localizan asentamientos pertenecientes a diferentes etapas de la Edad de los Metales, con especial relevancia del periodo íbero, aunque también se han documentado restos del Bronce Argárico y numerosos elementos vinculados al patrimonio hidráulico tradicional.

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Además de su riqueza arqueológica, este espacio alberga especies protegidas de flora y fauna, lo que refuerza su importancia como enclave de especial interés para la conservación y la investigación. Gracias al trabajo desarrollado durante los últimos años, la Sierra del Balumba se ha consolidado como uno de los principales referentes patrimoniales del municipio y un espacio clave para comprender la evolución histórica del territorio.